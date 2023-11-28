Потерял "голову" посреди МКАДа

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Сегодня ночью на внешней стороне 40-го километра МКАД произошло ДТП с участием грузового автомобиля. В результате аварии оказались перекрыты 4 полосы из 5. Восстановить движение удалось только через 2 часа.
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