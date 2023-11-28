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Потерял "голову" посреди МКАДа

Потерял "голову" посреди МКАДа

Автор:
28 ноября 2023 09:47
Сообщество : Аварии
Метки: Видео   ДТП   Дептранс   МКАД   аварии   авто   авто аварии   автомир   автомобили   грузовик   машина   
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Сегодня ночью на внешней стороне 40-го километра МКАД произошло ДТП с участием грузового автомобиля. В результате аварии оказались перекрыты 4 полосы из 5. Восстановить движение удалось только через 2 часа.

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Метки: Видео   ДТП   Дептранс   МКАД   аварии   авто   авто аварии   автомир   автомобили   грузовик   машина   
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4  комментария
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ЦСКА Час назад
Вчера днем все текло, +5! Ночью -5! Но фуроводу видимо перепады по барабану....
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