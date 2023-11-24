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Прямой наводкой под машину

Прямой наводкой под машину

Автор:
24 ноября 2023 10:38
Сообщество : Аварии
Метки: sim   Видео   ДТП   аварии   авто   авто аварии   автомир   автомобили   машина   электросамокат   
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В Красноярске на улице Литейной двое 12-летних школьников на электросамокате при попытке переехать проезжую часть на запрещающий сигнал светофора попали под машину. 38-летний водитель автомобиля Ниссан не успел среагировать. По информации ГИБДД дети получили несерьезные травмы, госпитализация не понадобилась.

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Метки: sim   Видео   ДТП   аварии   авто   авто аварии   автомир   автомобили   машина   электросамокат   
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Илья Час назад
А Виновным признают водителя Авто
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Константин Котов Илья Час назад
С хрена ли?
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35k
koleos72 16 секунд назад
Он вроде на красный тронулся! Когда зелёный загорелся, он уже на зебру въехал! Поехал бы вовремя, ни чего бы небыло!
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