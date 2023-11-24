Прямой наводкой под машину

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В Красноярске на улице Литейной двое 12-летних школьников на электросамокате при попытке переехать проезжую часть на запрещающий сигнал светофора попали под машину. 38-летний водитель автомобиля Ниссан не успел среагировать. По информации ГИБДД дети получили несерьезные травмы, госпитализация не понадобилась.
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