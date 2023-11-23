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Звание "заслуженного слепого водителя" присваивается калининградцу

Звание "заслуженного слепого водителя" присваивается калининградцу

Автор:
23 ноября 2023 11:10
Сообщество : Аварии
Метки: Видео   ДТП   аварии   авто   авто аварии   автомир   автомобили   машина   пешехода сбили   пешеходный переход   слепой   
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21 ноября в Калининграде на Советском проспекте 56-летний водитель автомобиля Рено Логан сбил пешехода на нерегулируемом пешеходном переходе. Авария случилась на глазах у сотрудников полиции.
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Метки: Видео   ДТП   аварии   авто   авто аварии   автомир   автомобили   машина   пешехода сбили   пешеходный переход   слепой   
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22  комментария
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62k
hpgjzsorqzo4 2 часа назад
Пешеходу нужно тоже голову включать и поворачивать по сторонам , если это пешеходный переход не значит что тебя не задавят.
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2k
CAIIIKA1908 16 минут назад
Не в защиту водилы, но эта светодиодная херня, что на крыше у ментов, реально по глазам долбит.
Плюс еще сумерки- самое паскудное время, когда зрение перестраивается.
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4k
Enigma Kuutar 46 минут назад
А пешик не видел что ли, что несётся? Ещё и ускорился, как специально.
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10k
Борис Карабанов Час назад
Блин, замечательные, интересные посты у Дальнобоя про заметные ДТП. Я всегда их плюсую, но... заголовки. Право, лучше избегать "красивых" заголовков. Надёжнее так: "ДТП там-то"; "там-то сбит пешеход на переходе" и подоб.. Ну, не может куда-то отправиться ЗВАНИЕ. Награда за звание - да, звание - нет. Звание может быть присвоено (жителю Калининграда). Это режет глаз и обесценивает пост. Всё равно, "плюс". Я понимаю, что мы Нина Диктанти и "не нравится - не читай", но, всё-таки.... За язык обидно. Я так думаю!
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57k
dima423 Час назад
На гайцов отвлекся сто пудов))
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177
Феличита dima423 Час назад
пох на что - за такое лишать прав пожизненно
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143
Серг dima423 Полчаса назад
Так то не гайцы были (у них люстры сине-красные)
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36k
Опаньки 2 часа назад
к парню своему спешил
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Дальнобой

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