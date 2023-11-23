Звание "заслуженного слепого водителя" присваивается калининградцу

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21 ноября в Калининграде на Советском проспекте 56-летний водитель автомобиля Рено Логан сбил пешехода на нерегулируемом пешеходном переходе. Авария случилась на глазах у сотрудников полиции.
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