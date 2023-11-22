FISHKINET
Сообщество Аварии 7345 постов • 561 подписчик подписаться Для добавления поста в это сообщество нужна карма 500
Главная > Авто > Сообщество Аварии
Захочешь повторить - не сможешь

Захочешь повторить - не сможешь

Автор:
22 ноября 2023 11:14
Сообщество : Аварии
Метки: Видео   ДТП   аварии   авто   авто аварии   автомир   автомобили   дрифт   машина   пешехода сбили   
1678
1
1
В Нижнекамске напротив дома № 109 по проспекту Мира женщина стояла на автобусной остановке и ждала автобус, а приехало это "чудо" на Сузуки Гнад Витаре. Девушке скорую не вызывали и в больницу она не обращалась.

Источник:

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Аварии"
Метки: Видео   ДТП   аварии   авто   авто аварии   автомир   автомобили   дрифт   машина   пешехода сбили   
Новости партнёров
реклама
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
12  комментариев
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
66k
Александр Ломовицкий Час назад
можно вот так еще попробовать
Ссылка coub.com
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
53k
Войнов 15 минут назад
У меня были две Гранд Витары, её захочешь - в такой в занос на ровном месте не отправишь. У нее хорошая система курсовой устойчивости. Пару раз меня очень выручила, один раз, возможно, и от больших неприятностей спасла, когда мне какой-то мчудак на трассе в лоб вырулил, обгоняя фуру, пришлось на обочину уходить, а скорость высокая была. Либо система неисправна, либо отключена.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
3k
xbrat Полчаса назад
там еще и зеленый для пешеходов так то горит...
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
14k
котегRUS 48 минут назад
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
6k
livaneth Час назад
Один вопрос - а как? гранд-витара же полноприводная! И колеса все вращались, это было видно.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
84
Knives22 Час назад
Ну блин и музыкальное сопровождение.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
301
wgw Час назад
Гранд Витара, полноценный внедорожник. Действительно,захочкшь-не сможешь.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
193
lex lemin Час назад
Тупорылые же [мат] бывают
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
Дальнобой

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

37542



Другие посты автора
Популярное в сообществах
Царская солонка России или рельсы под водой
Царская солонка России или рельсы под водой
30 кошек, которые сломались и начали функционировать неправильно
30 кошек, которые сломались и начали функционировать неправильно
Набирающие популярность в сообществах
Рулет из рульки
Рулет из рульки
Первый эсминец СССР собственной разработки и его печальная судьба. История «Опытного»
Первый эсминец СССР собственной разработки и его печальная судьба. История «Опытного»
Не время дружбу водить
Не время дружбу водить
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
Главное - это внимание

Лучшие демотиваторы
Правильный чехол на руль для владельцев Renault

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#автомир#интересно#кино#Прикол#ДТП#люди#полиция#США#Китай
#Юмор#в мире#животные#интересное#фильм#авто аварии#Ynews#конфликт#Россия#позитив
#автомобили#машина#факты#забавно#аварии#Автовсячина#история#дети#съемка#Разное
Не время дружбу водить Не время дружбу водить Авария дня. Дачник влетел в остановку с людьми Авария дня. Дачник влетел в остановку с людьми Столкнувшиеся автомобили снесли пешехода на тротуаре Столкнувшиеся автомобили снесли пешехода на тротуаре Не МКАД, но эффект тот же. Недолгая стоянка в тоннеле Не МКАД, но эффект тот же. Недолгая стоянка в тоннеле Авария дня. Смертельно опасный пешеходный переход Авария дня. Смертельно опасный пешеходный переход БезМозговВодитель обвинил дорожников в своём ДТП БезМозговВодитель обвинил дорожников в своём ДТП

На что жалуетесь?

Вернуться