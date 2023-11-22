Захочешь повторить - не сможешь

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В Нижнекамске напротив дома № 109 по проспекту Мира женщина стояла на автобусной остановке и ждала автобус, а приехало это "чудо" на Сузуки Гнад Витаре. Девушке скорую не вызывали и в больницу она не обращалась.
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Зад легкий. Его и срывает в вервую очередь. Отсюда и занос.