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Финн Туомас Катайнен взорвал свою Tesla S Model 2012, использовав почти 30 кило динамита. У машины вышел из строя аккумулятор, и, как объяснили автовладельцу в сервисе, установка нового обошлась бы ему примерно в 20 тысяч евро. Узнав об этом, он связался с авторами Youtube-канала Pommijätkät ("Взрыватели"). С их помощью он зарядил свой Tesla взрывчаткой и разнес его вдребезги.
Недовольный финский владелец Tesla взорвал свой электромобиль вместе с изображением основателя Tesla Илона Маска в знак протеста против дороговизны замены батареи. Туомас Катайнен поднял на воздух свою Tesla S Model 2012 2013 года, использовав 30 кило динамита после того, как его батарея вышла из строя, и сервис выставил ему счет в 22000 долларов США (1,7 миллиона рублей). Вместо того, чтобы отдавать такие деньги, 26-летний парень связался с авторами финского Youtube-канала Pommijätkät - "Взрыватели", предложив им взорвать машину, стоимость которой сегодня начинается со $100 000 (7,3 миллиона рублей).
Компания Tesla и лично Илон Маск столкнулись с волной жалоб на стоимость замены батареи. При этом во многих странах уже появились неофициальные ремонтники, которые предлагают замену за четверть стоимости. Как рассказал сайт об электромобилях Electrek, другому владельцу Tesla в Соединенных Штатах в сервисном центре Tesla также предложили заменить батарею за $22 500 (1,7 миллиона рублей). Вместо этого он обратился в неофициальный гаражный сервис, который предоставил работающую замену батарею за $5000 (400 000 рублей) - менее четверти той суммы, которую первоначально назвали в Tesla.
Гарантия Tesla распространяется на замену батареи, если ее емкость упадет ниже 70% в течение 250 000 километров или восьми лет после покупки. Однако владельцы более старых моделей не могут рассчитывать на ремонт от Telsa, а между тем, их батареи теряют мощность и сокращают запас хода их автомобилей.
Гарантия Tesla распространяется на замену батареи, если ее емкость упадет ниже 70% в течение 250 000 километров или восьми лет после покупки. Однако владельцы более старых моделей не могут рассчитывать на ремонт от Telsa, а между тем, их батареи теряют мощность и сокращают запас хода их автомобилей.
Финские ютуберы согласились взорвать машину Катайнена и даже посадили в нее манекен с лицом Илона Маска. На кадрах видео можно рассмотреть, как видеоблогеры крепят к авто динамитные шашки, после чего Туомас нажимает кнопку и разносит машину вдребезги.
Взрыв был устроен в безлюдной лесистой местности на родине Туомаса. Ютуберы натренировали на автомобиле камеры высокого разрешения, чтобы запечатлеть взрыв во всей его красе и со всех возможных ракурсов.
Взрыв был устроен в безлюдной лесистой местности на родине Туомаса. Ютуберы натренировали на автомобиле камеры высокого разрешения, чтобы запечатлеть взрыв во всей его красе и со всех возможных ракурсов.
Огромный огненный шар поглотил автомобиль, и он разлетелся на крошечные части. Взрыв был встречен одобрительными возгласами Туомаса и других зрителей.
В видео на канале Youtube Туомас заявил: «Когда я купил эту Tesla, первые 1500 километров это была отличная машина. Но затем она стала сообщать об ошибке, поэтому я заказал эвакуатор, чтобы отвезти ее в сервис".
В видео на канале Youtube Туомас заявил: «Когда я купил эту Tesla, первые 1500 километров это была отличная машина. Но затем она стала сообщать об ошибке, поэтому я заказал эвакуатор, чтобы отвезти ее в сервис".
«Машина около месяца стояла в мастерской у дилера Tesla, после чего мне, наконец, позвонили, что они ничего не могут сделать для моей машины, и единственный вариант - заменить всю батарею, - рассказывает бывший тесловод. - Стоимость замены должна была составить не менее 20 000 евро, и разрешение на операцию необходимо будет запросить у компании Tesla. В ответ я сказал им, что лучше я взорву всю машину, потому что производитель не может гарантировать ее нормальную работу».
Прежде чем взорвать машину, он пошутил: «Итак, теперь мы находимся в точке, где к машине прикреплены бомбы, а значит, Tesla готова к работе».
Туомас живет в Ювяскюля, Финляндия. Модель Tesla S 2012 года на момент выпуска стоила здесь от 35 до 65 тысяч евро, или, в среднем, около 5 миллионов рублей.
Туомас живет в Ювяскюля, Финляндия. Модель Tesla S 2012 года на момент выпуска стоила здесь от 35 до 65 тысяч евро, или, в среднем, около 5 миллионов рублей.
Tesla и другие автопроизводители рекламировали электромобили как экологические альтернативы автомобилям с двигателями внутреннего сгорания. Популярность электромобилей возросла за последнее десятилетие, при этом компания Tesla и Илон Маск приложили немало усилий, чтобы доказать жизнеспособность автомобилей с батарейным питанием. Однако владельцы, которым необходимо было заменить аккумуляторные батареи в своих автомобилях, сталкивались с теми же проблемами, что и Туомас, и считают это бессовестным завышением цены ремонта.
Увы, сталкивались водители Tesla и с проблемами в сфере безопасности. В особенности это касается, функций автономного вождения Tesla и использования аккумуляторов.
Обеспокоенность по поводу аккумуляторов появилась после ряда сообщений об авариях с участием Tesla, в которых батареи при повреждении мгновенно загорались. В одном из таких инцидентов в апреле этого года в Техасе, США, погибли двое мужчин. Автомобиль Tesla, на котором они ехали, разбился, в результате чего загорелась одна из батарей, и находившиеся внутри не сумели выбраться из загоревшегося авто.
Обеспокоенность по поводу аккумуляторов появилась после ряда сообщений об авариях с участием Tesla, в которых батареи при повреждении мгновенно загорались. В одном из таких инцидентов в апреле этого года в Техасе, США, погибли двое мужчин. Автомобиль Tesla, на котором они ехали, разбился, в результате чего загорелась одна из батарей, и находившиеся внутри не сумели выбраться из загоревшегося авто.
Источник: — переведено специально для fishki.net
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Электрокар, в который посадили манекен Илона Маска, в буквальном смысле разнесло в клочья.
И что???? их должны пожизненно по гарантии ремонтировать? у всего есть гарантия. По типу - приедет сейчас владелец копейки на завод - замените кузов, весь проржавел, двигатель не крутится, чтот о капает, стекла нет... нет? ой все, пойду взорву тогда машину
логика...
Не из-за нашей нищеты или жадности.
А в принципе невозможности существования "взрывателей". У нас за это сажают.