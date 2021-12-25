Компания Tesla и лично Илон Маск столкнулись с волной жалоб на стоимость замены батареи. При этом во многих странах уже появились неофициальные ремонтники, которые предлагают замену за четверть стоимости. Как рассказал сайт об электромобилях Electrek, другому владельцу Tesla в Соединенных Штатах в сервисном центре Tesla также предложили заменить батарею за $22 500 (1,7 миллиона рублей). Вместо этого он обратился в неофициальный гаражный сервис, который предоставил работающую замену батарею за $5000 (400 000 рублей) - менее четверти той суммы, которую первоначально назвали в Tesla.

Гарантия Tesla распространяется на замену батареи, если ее емкость упадет ниже 70% в течение 250 000 километров или восьми лет после покупки. Однако владельцы более старых моделей не могут рассчитывать на ремонт от Telsa, а между тем, их батареи теряют мощность и сокращают запас хода их автомобилей.