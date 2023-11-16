Генпрокуратура заинтересовалась завышением утильсбора

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Новые ставки утильсбора, повышающие тарифы для определённых категорий автомобилей при пересечении границы, были введены 1 августа. 29 октября Федеральная таможенная служба выпустила разъяснение о том, как именно они должны применяться. В результате некоторые автовладельцы, рассчитывавшие на льготные ставки для физических лиц, оказались перед необходимостью доплачивать сотни тысяч рублей, чтобы их автомобили выпустили с таможни.Генпрокуратура заявила, что взяла ситуацию на контроль из-за многочисленных обращений столкнувшихся с такой ситуацией граждан. Пока прокуратура ограничилась тем, что запросила позиции соответствующих ведомств по этой проблеме.Издание уточняет, что в Госдуме также планируют предпринять ряд шагов. Депутаты собираются, к примеру, обратиться к правительству с просьбой пересмотреть правила взимания утильсбора либо дать автомобилистам дополнительную отсрочку, чтобы уладить текущие дела. В частности, одно из предложений включает в себя введение моратория на новые правила до 31 декабря.Согласно недавним разъяснениям Минпромторга, для того, чтобы иметь возможность оплатить утильсбор по льготному тарифу для физических лиц, необходимо ввозить автомобиль полностью самостоятельно и исключительно для личного пользования. Последнее подразумевает запрет как на перепродажу автомобиля минимум в течение 12 месяцев, так и на ввоз других машин за это время.