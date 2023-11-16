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Генпрокуратура заинтересовалась завышением утильсбора

Генпрокуратура заинтересовалась завышением утильсбора

Автор:
16 ноября 2023 14:40
Сообщество : Автомир
Метки: Автовсячина   Прокуратура   авто   автомир   автомобили   закон   машина   параллельный импорт   санкции   штраф   
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Генеральная прокуратура РФ проверит ситуацию вокруг утильсбора после многочисленных жалоб граждан на завышение ставок. Кроме того, в Госдуме планируют предложить правительству ввести мораторий на действие новых ставок утильсбора.

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Метки: Автовсячина   Прокуратура   авто   автомир   автомобили   закон   машина   параллельный импорт   санкции   штраф   
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1  комментарий
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Илья Час назад
Утильсбор это легальный способ грабежа населения который и придумала ГД . Сами грабят и сами же себя проверяют что бы воры берега не теряли.
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