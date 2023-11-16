Генпрокуратура заинтересовалась завышением утильсбора

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Генеральная прокуратура РФ проверит ситуацию вокруг утильсбора после многочисленных жалоб граждан на завышение ставок. Кроме того, в Госдуме планируют предложить правительству ввести мораторий на действие новых ставок утильсбора.
Новые ставки утильсбора, повышающие тарифы для определённых категорий автомобилей при пересечении границы, были введены 1 августа. 29 октября Федеральная таможенная служба выпустила разъяснение о том, как именно они должны применяться. В результате некоторые автовладельцы, рассчитывавшие на льготные ставки для физических лиц, оказались перед необходимостью доплачивать сотни тысяч рублей, чтобы их автомобили выпустили с таможни.
Генпрокуратура заявила, что взяла ситуацию на контроль из-за многочисленных обращений столкнувшихся с такой ситуацией граждан. Пока прокуратура ограничилась тем, что запросила позиции соответствующих ведомств по этой проблеме.
Издание уточняет, что в Госдуме также планируют предпринять ряд шагов. Депутаты собираются, к примеру, обратиться к правительству с просьбой пересмотреть правила взимания утильсбора либо дать автомобилистам дополнительную отсрочку, чтобы уладить текущие дела. В частности, одно из предложений включает в себя введение моратория на новые правила до 31 декабря.
Согласно недавним разъяснениям Минпромторга, для того, чтобы иметь возможность оплатить утильсбор по льготному тарифу для физических лиц, необходимо ввозить автомобиль полностью самостоятельно и исключительно для личного пользования. Последнее подразумевает запрет как на перепродажу автомобиля минимум в течение 12 месяцев, так и на ввоз других машин за это время.
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Генпрокуратура заявила, что взяла ситуацию на контроль из-за многочисленных обращений столкнувшихся с такой ситуацией граждан. Пока прокуратура ограничилась тем, что запросила позиции соответствующих ведомств по этой проблеме.
Издание уточняет, что в Госдуме также планируют предпринять ряд шагов. Депутаты собираются, к примеру, обратиться к правительству с просьбой пересмотреть правила взимания утильсбора либо дать автомобилистам дополнительную отсрочку, чтобы уладить текущие дела. В частности, одно из предложений включает в себя введение моратория на новые правила до 31 декабря.
Согласно недавним разъяснениям Минпромторга, для того, чтобы иметь возможность оплатить утильсбор по льготному тарифу для физических лиц, необходимо ввозить автомобиль полностью самостоятельно и исключительно для личного пользования. Последнее подразумевает запрет как на перепродажу автомобиля минимум в течение 12 месяцев, так и на ввоз других машин за это время.
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Метки: Автовсячина Прокуратура авто автомир автомобили закон машина параллельный импорт санкции штраф
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