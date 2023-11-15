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Решила покормить собак на проезжей части

Решила покормить собак на проезжей части

Автор:
15 ноября 2023 12:33
Сообщество : Аварии
Метки: Видео   ДТП   аварии   авто   авто аварии   автомир   автомобили   машина   пешехода сбили   пьянь   
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В Удмуртии 39-летняя женщина в нетрезвом состоянии решила покормить собачек на проезжей части, где и была сбита "слепым" 19-летним водителем Лады Калина. Сообщается, что женщина была доставлена в больницу.

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Метки: Видео   ДТП   аварии   авто   авто аварии   автомир   автомобили   машина   пешехода сбили   пьянь   
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9  комментариев
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20k
Алексей Час назад
Зрители как специально посмотреть вышли
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77k
Viktor Полчаса назад
А что с собаками, не сообщается?
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7k
Neo 37 минут назад
Был бы мозг было б сотрясение
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10k
Борис Карабанов Час назад
А водитель ещё пьянее, если в освещенном месте вообще ничего не видит? "Кормилица", хотя бы собак видит, а автоджентльмен - ни собак, ни людей не видит.
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28k
Matrosskin Час назад
Чуваки у шлагбаума прям чуяли - что-то будет... Хотя казалось бы - топтаться ночью на проезжей части не глядя по сторонам, ну что тут может пойти не так ?
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3k
xbrat Час назад
Размоталась синева.... размотаалась!
По капоту разлилась по асфаалтуу....
Додумалась курва где собак кормить
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34k
Fat Lynx Час назад
Это видео просто переполнено долбо*бизмом!
Прям хочется сказать: Горшочек, не вари, сука!
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619
ruslan d 2 часа назад
Ума - палата ....
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685
дмитрий викторович 2 часа назад
Так он ещë и собаку зацепил.
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