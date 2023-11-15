Решила покормить собак на проезжей части

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В Удмуртии 39-летняя женщина в нетрезвом состоянии решила покормить собачек на проезжей части, где и была сбита "слепым" 19-летним водителем Лады Калина. Сообщается, что женщина была доставлена в больницу.
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По капоту разлилась по асфаалтуу....
Додумалась курва где собак кормить
Прям хочется сказать: Горшочек, не вари, сука!