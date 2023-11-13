Победа Flash - тюнинг за 23 миллиона рублей

"Ребята, я себе сделал подарок на день рождения. Мне его строили целый год. Это автомобиль «Победа». Она полностью заряжена, как современный автомобиль."



Хозяин заправок, туристической усадьбы и владелец прочего бизнеса, который активно рассказывает о себе в соцсетях, поспешил продемонстрировать красотку со всех сторон. «Победа» выкрашена в матовый серый цвет с акцентными черными деталями, а внутри — салон из коричневой кожи с синей отделкой.



- Тут даже звездное небо есть! Получился какой-то нереальный аппарат. Гоняет она как сумасшедшая даже по полям! Постройка этого автомобиля мне обошлась в 250 тысяч долларов (23 миллиона рублей по нынешнему курсу).



Но одно дело показывать машину в тепличных условиях, на нарядной плитке перед особняком, а другое — тест-драйв. Причем на гоночном треке или на трассе - владелец рассказал о технических характеристиках своего нового железного коня и показал его в действии прямо в поле.



Под капотом у этой малышки шестилитровый двигатель V-8 от «Шевроле». У нее 430 лошадиных сил. Разгоняется до сотни километров в час за 6,5 секунд.



Затем зрителям демонстрируют багажник ретро-автомобиля, который открывается в сторону вместе с массивной запаской. Он весь иссиня-черный и пока что совсем пустой, как для рекламного ролика.



На последних кадрах водитель давит на педаль газа, и земля с травой разлетаются из-под колес в разные стороны - старушка-«Победа» мчит на невиданных ей ранее скоростях по полю.