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Победа Flash - тюнинг за 23 миллиона рублей

Победа Flash - тюнинг за 23 миллиона рублей

Автор:
13 ноября 2023 12:44
Сообщество : Автомир
Метки: Автовсячина   ГАЗ М20   Победа   Россия   авто   автомир   автомобили   машина   тюнинг   
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Миллиардер Алексей Фролов из Ростовской области сделал себе необычный подарок на день рождения. "Тут звездное небо. Получился нереальный аппарат. Гоняет как сумасшедшая по полям! Постройка мне обошлась в 250 000 долларов" - написал Фролов.

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Метки: Автовсячина   ГАЗ М20   Победа   Россия   авто   автомир   автомобили   машина   тюнинг   
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15  комментариев
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3k
Едондер пуп 2 часа назад
Шевроле... доллары... Так чья же Победа?
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293
boliwar 14 минут назад
вопрос: на хуа? Чисто практический, он на ней гонять будет трофи, ралли? Она не коллекционная, МПЧ не почешешь. Сказать что в ней охеренно телочек возить? Так в ролл-ройсе круче. Короче, нахуа?
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60k
Олег 23 минуты назад
выпишите ему сразу штраф за номера-перевёртыши
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14k
KotSkripaley Полчаса назад
Если нолик один убрать от окончательной цены то норм, а так "однако"...
Ссылка www.youtube.com
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2k
Владимир 41 минуту назад
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2k
Сергей Викторович 46 минут назад
Или его неслабо нагрели , или звиздеть не мешки ворочать. Зато понтов сколько - блевать хочется.
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6k
Alex Час назад
Фуфло. Я видел тюнинг намного круче и гораздо дешевле - с хромированными трубами, примерно с таким же по мощности движком, в черном рояльном цвете, смотрелось значительно круче, и стоило совершенно другую сумму (знал человека, который ее переделывал). А это колхоз. Жаль, не сфоткал тогда, крутая была машинка.
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10k
Billi_Bons Час назад
Какой-то ара-тюннинг от студии «Арарат дизайн».
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28k
Lehoia Час назад
Ну , идея не нова, но некоторые подходили к ней креативнее. Вот эта ГАЗ 21, к примеру, сделана из порша кайена.
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24k
Тигран Саркисян 2 часа назад
Она что из платины , а цены с планеты Марс да? тупо просто новый двигатель с акпп и всеми электронными блоками в районе 1.5 миллиона , остальное то что ?
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11k
Б.Касторский 2 часа назад
Понравилось и сделал, хотя проект получился спорный, как по мне. Победа не очень удачный автомобиль. Но советовать легко, тем более когда потрачены не твои деньги и сделали не для тебя.
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4k
Ухалус Посовиномус 2 часа назад
Был в старых машинах свой стиль, которого новые однообразные практически лишены
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