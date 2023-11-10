Скрылся, но был пойман

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3 ноября в Надыме на улице Рыжкова возле дома №11 водитель автомобиля Тойота Камри столкнулся с автомобилем, который пропускал пешеходов, после чего скрылся с места происшествия. 37-летнего виновника аварии разыскали. При задержании он оказал сопротивление. Мужчине грозит штраф и лишение прав, а также ответственность за неподчинение законному требованию полицейского.
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