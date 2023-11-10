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Скрылся, но был пойман

Скрылся, но был пойман

Автор:
10 ноября 2023 14:26
Сообщество : Аварии
Метки: Видео   ДТП   Надым   ЯНАО   аварии   авто   авто аварии   автомир   автомобили   машина   скрылся с места ДТП   
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3 ноября в Надыме на улице Рыжкова возле дома №11 водитель автомобиля Тойота Камри столкнулся с автомобилем, который пропускал пешеходов, после чего скрылся с места происшествия. 37-летнего виновника аварии разыскали. При задержании он оказал сопротивление. Мужчине грозит штраф и лишение прав, а также ответственность за неподчинение законному требованию полицейского.

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Метки: Видео   ДТП   Надым   ЯНАО   аварии   авто   авто аварии   автомир   автомобили   машина   скрылся с места ДТП   
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Viktor Полчаса назад
Вот ублюдок!
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Echo Полчаса назад
Надым давно уже скурвился , недогород с недожителями, пальцы веером, сопли пузырями
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