ГИБДД Москвы выступили за запрет электросамокатов для несовершеннолетних

Замглавы управления ГИБДД ГУОМВД по Москве Евгений Логиновский сообщил, что запрет необходимо ввести «как можно быстрее».



Он также подчеркнул, что за 10 месяцев 2023 года в столице зафиксировано 805 ДТП с участием средств индивидуальной мобильности, из них более 200 — в октябре. В них погибли три человека.



При этом участниками 271 аварии стали несовершеннолетние водители, в том числе 213 — подростки в возрасте до 16 лет.



Всего на территории России по итогам первых трёх кварталов зарегистрировано 2650 ДТП с участием электросамокатов и других СИМ — это втрое больше, чем годом ранее. Количество погибших за тот же период увеличилось на 63,2%, до 31 человека, получивших травмы — на 213%, до 2720 человек.