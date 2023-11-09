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ГИБДД Москвы выступили за запрет электросамокатов для несовершеннолетних

ГИБДД Москвы выступили за запрет электросамокатов для несовершеннолетних

Автор:
09 ноября 2023 13:23
Сообщество : Автомир
Метки: sim   Автовсячина   ГИБДД   ПДД   авто   автомир   автомобили   закон   машина   электросамокат   
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В столичном управлении Госавтоинспекции заявили, что необходимо как можно быстрее запретить ездить на электрических самокатах и других СИМ лицам не достигшим 18-летнего возраста. Считается, что это значительно повысит безопасность дорожного движения.

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Метки: sim   Автовсячина   ГИБДД   ПДД   авто   автомир   автомобили   закон   машина   электросамокат   
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13  комментариев
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62k
pynh Час назад
зато на мопедах с 16 можно
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13k
кот базилий Минуту назад
Каждый день вижу школьников вдвоем, втроем на самокате катаются радостно повизгивая, на вид лет 12-14 максимум. Самокаты прокатные.
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15k
Александр Маслов 22 минуты назад
Удивлён собственной наивности, думал, что такой пунктик "дети-электросамокаты" должен был бы быть по умолчанию само собой.
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2k
ssdeep Полчаса назад
Вообще то в правилах проката и без этого запрета стоит, что управлять могут лица старше 18 лет и передвигаться можно на нем только по одному, это даже нарисовано схематично на каждом аппарате.
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64k
doker Час назад
Я бы вообще запретил самодвижущиеся телеги.
Самокатчик сам себя убивает, а те кто в железных коробках, о четырёх колёсах - УБИВАЮТ других.
А грех то больше на самокатчиках - самоубийство натуральное.
Те же, кто в железных коробках, имеют грех малый, для них УБИЙСТВО - нарушение ПДД.
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6k
alex Час назад
Лучше б ГИБДД выступило проти педиков на мопедиках, самокатах и др движущихся средств, используемых педиками
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34k
Snork Snorkoff Час назад
Прикольно будет.. на мопеде можно с 16, а на самокате с 18 ))
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