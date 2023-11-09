ГИБДД Москвы выступили за запрет электросамокатов для несовершеннолетних

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В столичном управлении Госавтоинспекции заявили, что необходимо как можно быстрее запретить ездить на электрических самокатах и других СИМ лицам не достигшим 18-летнего возраста. Считается, что это значительно повысит безопасность дорожного движения.
Замглавы управления ГИБДД ГУОМВД по Москве Евгений Логиновский сообщил, что запрет необходимо ввести «как можно быстрее».
Он также подчеркнул, что за 10 месяцев 2023 года в столице зафиксировано 805 ДТП с участием средств индивидуальной мобильности, из них более 200 — в октябре. В них погибли три человека.
При этом участниками 271 аварии стали несовершеннолетние водители, в том числе 213 — подростки в возрасте до 16 лет.
Всего на территории России по итогам первых трёх кварталов зарегистрировано 2650 ДТП с участием электросамокатов и других СИМ — это втрое больше, чем годом ранее. Количество погибших за тот же период увеличилось на 63,2%, до 31 человека, получивших травмы — на 213%, до 2720 человек.
Он также подчеркнул, что за 10 месяцев 2023 года в столице зафиксировано 805 ДТП с участием средств индивидуальной мобильности, из них более 200 — в октябре. В них погибли три человека.
При этом участниками 271 аварии стали несовершеннолетние водители, в том числе 213 — подростки в возрасте до 16 лет.
Всего на территории России по итогам первых трёх кварталов зарегистрировано 2650 ДТП с участием электросамокатов и других СИМ — это втрое больше, чем годом ранее. Количество погибших за тот же период увеличилось на 63,2%, до 31 человека, получивших травмы — на 213%, до 2720 человек.
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Инициатива ГИБДД больше направлена на безопасность пешехода, чем на безопасность водителя СИМ. Не находите?
Самокатчик сам себя убивает, а те кто в железных коробках, о четырёх колёсах - УБИВАЮТ других.
А грех то больше на самокатчиках - самоубийство натуральное.
Те же, кто в железных коробках, имеют грех малый, для них УБИЙСТВО - нарушение ПДД.