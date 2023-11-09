"Самонаводящийся снаряд" из Калининграда

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В Калининграде на улице Невского водитель автомобиля Фольксваген Пассат сбил пешехода, переходящего дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу.
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Метки: Видео ДТП аварии авто авто аварии автомир автомобили машина пешехода сбили пешеходный переход
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