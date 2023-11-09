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"Самонаводящийся снаряд" из Калининграда

"Самонаводящийся снаряд" из Калининграда

Автор:
09 ноября 2023 11:14
Сообщество : Аварии
Метки: Видео   ДТП   аварии   авто   авто аварии   автомир   автомобили   машина   пешехода сбили   пешеходный переход   
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В Калининграде на улице Невского водитель автомобиля Фольксваген Пассат сбил пешехода, переходящего дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу.

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Метки: Видео   ДТП   аварии   авто   авто аварии   автомир   автомобили   машина   пешехода сбили   пешеходный переход   
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7  комментариев
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3k
kuchipachi 2 часа назад
ну вот и посмотрел пешеход и убедился и даже остановился, чтобы пропустить идиота на авто, а тот взял и руль в сторону пешехода крутанул...
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25k
Slawa49 3 минуты назад
и чего!! по всей России такие ДТП происходят постоянно!!! если в масштабах страны посмотреть то на фишках будут только о посты о том где сбили кого то па пешеходном переходе!!! ну к сожалению в России дураков в том числе и тех что за рулем лет на 300 припасено!!! в калининграде так вообще каждый день сбивают на переходах, если не пешехода то велосепедиста или самокатчика!
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3k
Feathery 43 минуты назад
"Да чё эти лохи тормозят?! Щас я их сделаю!"
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59k
Олег 49 минут назад
это не "сбил", это покушение на убийство....
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5k
Lexx Час назад
А на фига он вправо ушёл? Там же сплошная.
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