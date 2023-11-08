Без ДТП. "Это просто Россия"

1972
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Видео из Хабаровска. У мужчины, видимо, не оказалось дома лопаты, поэтому он решил откапывать машину сковородкой.
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Метки: Видео ДТП аварии авто авто аварии автомир автомобили машина
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