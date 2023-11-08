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Без ДТП. "Это просто Россия"

Без ДТП. "Это просто Россия"

Автор:
08 ноября 2023 11:23
Сообщество : Аварии
Метки: Видео   ДТП   аварии   авто   авто аварии   автомир   автомобили   машина   
1972
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Видео из Хабаровска. У мужчины, видимо, не оказалось дома лопаты, поэтому он решил откапывать машину сковородкой.

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Метки: Видео   ДТП   аварии   авто   авто аварии   автомир   автомобили   машина   
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6  комментариев
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14k
..: Атеист :.. Час назад
А чем сковородка не лопата?) Просто ручка короткая...
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6k
Наталья 56 минут назад
+ за находчивость)
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13k
Cornho 58 минут назад
Ну и что? Мне тоже как-то раз довелось кастрюлей откапываться, ну не было больше ничего под рукой.
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6k
Дмитрий Час назад
Положу-ка тоже в багажник! А у меня ещё и со съёмной ручкой!!! Я крутой буду!
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14k
Antique computer Час назад
У каждого российского автолюбителя в машине лежит сковородка.
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