FISHKINET
Сообщество Аварии 7293 поста • 559 подписчиков подписаться Для добавления поста в это сообщество нужна карма 500
Главная > Авто > Сообщество Аварии
Сбил пешехода и скрылся

Сбил пешехода и скрылся

Автор:
08 ноября 2023 11:08
Сообщество : Аварии
Метки: Видео   ДТП   Санкт-Петербург   аварии   авто   авто аварии   автомир   автомобили   велосипед   машина   пешехода сбили   пешеходный переход   скрылся с места ДТП   
1149
1
1
Велосипедист из Санкт-Петербурга сбил прешехода, переходящего пешеходный переход на разрешающий сигнал светофора и скрылся с места аварии. Ещё более удивительно то, что он сам же опубликовал ролик в интернете. Чтобы что?

Источник:

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Аварии"
Метки: Видео   ДТП   Санкт-Петербург   аварии   авто   авто аварии   автомир   автомобили   велосипед   машина   пешехода сбили   пешеходный переход   скрылся с места ДТП   
Новости партнёров
реклама
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
6  комментариев
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
13k
кот базилий 16 минут назад
Пешеходы! в случае подобной опасности бейте в переднее колесо.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
3k
Хрюн 4 минуты назад
А камера у него на ху@ закреплена ?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
13k
кот базилий 18 минут назад
Он думал его похвалят друзья-дебилы -"какой он ловкий и хитрый".
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
3k
Константин Час назад
У меня тож так было детстве... пока пиz!Dы не дали, свалил )
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
10k
МихА Час назад
У него регистратор на ЮУХ что ли висит???
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
542
ruslan d 2 часа назад
Как специально ... ужс
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
Дальнобой

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

35844



Другие посты автора
Популярное в сообществах
«Привидение»: как создавался самый романтичный фильм 90-х с Патриком Суэйзи и Деми Мур
«Привидение»: как создавался самый романтичный фильм 90-х с Патриком Суэйзи и Деми Мур
Комментарии и картинки из соцсетей. Свежак за 6 ноября
Комментарии и картинки из соцсетей. Свежак за 6 ноября
Набирающие популярность в сообществах
"Что за ящерица?": сильно похудевшая Волочкова в комбинезоне напугала подписчиков
"Что за ящерица?": сильно похудевшая Волочкова в комбинезоне напугала подписчиков
На общую тему&nbsp;
На общую тему 
Обзор нового планшета Blackview Tab 18
Обзор нового планшета Blackview Tab 18
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
Должен успеть

Лучшие демотиваторы
Смотрите также

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#Юмор#автомобили#Прикол#интересно#кино#факты#Санкт-Петербург#Мемы#шоу бизнес
#животные#в мире#автомир#аварии#авто аварии#фильм#Еда#собака#новости#Автовсячина
#люди#интересное#машина#ДТП#история#позитив#Китай#добро#пешехода сбили#подборка
Санкции на то и санкции, чтобы их нарушать Санкции на то и санкции, чтобы их нарушать Столкнувшиеся автомобили снесли пешехода на тротуаре Столкнувшиеся автомобили снесли пешехода на тротуаре Авария дня. Дачник влетел в остановку с людьми Авария дня. Дачник влетел в остановку с людьми "Вырубился" и сбил 6 человек на тротуаре "Вырубился" и сбил 6 человек на тротуаре Не МКАД, но эффект тот же. Недолгая стоянка в тоннеле Не МКАД, но эффект тот же. Недолгая стоянка в тоннеле Ехал на красный и даже не пытался тормозить Ехал на красный и даже не пытался тормозить

На что жалуетесь?

Вернуться