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Велосипедист из Санкт-Петербурга сбил прешехода, переходящего пешеходный переход на разрешающий сигнал светофора и скрылся с места аварии. Ещё более удивительно то, что он сам же опубликовал ролик в интернете. Чтобы что?
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Метки: Видео ДТП Санкт-Петербург аварии авто авто аварии автомир автомобили велосипед машина пешехода сбили пешеходный переход скрылся с места ДТП
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