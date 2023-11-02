Поспешил, людей насмешил, машину повредил

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В Магнитогорске водителю автомобиля Мицубиси, видимо, не понравилось, что его опередили, а может просто кто-то ужалил и с полным отсутствием знаний физики он помчался вперёд, правда недалеко.
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Метки: Видео ДТП аварии авто авто аварии автомир автомобили идиот машина
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Станут в левый ряд и еле едут при свободных правых рядах.
Тем самым, между прочим, нарушая ПДД.
Но если кто то по их мнению нарушает скоростной режим - это вызывает у них нездоровую реакцию.
Один такой показан на видео.
А скорость определяется ПДД + скорость потока.
С точки зрения ПДД митсу ехала без нарушений. Но с такими тараканами в башке нужно ускоренно ехать к психиатру.
В частности п 9.4
Однако на любых дорогах, имеющих для движения в данном направлении три полосы и более, занимать крайнюю левую полосу разрешается только при интенсивном движении, когда заняты другие полосы, ......
В нем ясно сказано, что:
Вне населенных пунктов, а также в населенных пунктах на дорогах, обозначенных знаком 5.1 или 5.3 или где разрешено движение со скоростью более 80 км/ч
и
В населенных пунктах с учетом требований настоящего пункта и пунктов 9.5, 16.1 и 24.2 Правил водители транспортных средств могут использовать наиболее удобную для них полосу движения.