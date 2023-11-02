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Поспешил, людей насмешил, машину повредил

Поспешил, людей насмешил, машину повредил

Автор:
02 ноября 2023 12:33
Сообщество : Аварии
Метки: Видео   ДТП   аварии   авто   авто аварии   автомир   автомобили   идиот   машина   
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В Магнитогорске водителю автомобиля Мицубиси, видимо, не понравилось, что его опередили, а может просто кто-то ужалил и с полным отсутствием знаний физики он помчался вперёд, правда недалеко.

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Метки: Видео   ДТП   аварии   авто   авто аварии   автомир   автомобили   идиот   машина   
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12  комментариев
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3k
kuchipachi 2 часа назад
поражают такие водители, которые едут еле еле, но если их начинаешь опережать, то они обязательно поднажмут, лишь бы ты его не опередил
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16k
Совранский 12 минут назад
Рег разбудил его видимо))
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2k
Владимир Полчаса назад
Все бы гонщики так самоуничтожались, никого не задев.
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59k
Олег Полчаса назад
Сколько их таких.... сначала едет дрочит в левом ряду, а потом просыпается и летит как ужаленный.... Но красиво! Повеселил
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57k
dima423 52 минуты назад
повредил как то мягко сказано)) Скорее, обогнал - машину ра*ъебал))
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35k
albedo Час назад
Есть категория фееричных дебилов:
Станут в левый ряд и еле едут при свободных правых рядах.
Тем самым, между прочим, нарушая ПДД.

Но если кто то по их мнению нарушает скоростной режим - это вызывает у них нездоровую реакцию.

Один такой показан на видео.
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11k
zlopisec Час назад
Проснулся похоже....
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7k
Echo 2 часа назад
Не лох, молодец
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