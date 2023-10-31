Блондинка устроила краш-тест машине своего молодого человека





На записи видно, как женщина выходит из подъезда с битой и начинает бить припаркованный автомобиль. У машины срабатывает сигнализация, однако это не мешает ей обойти вокруг автомобиля и стукнуть по каждому стеклу. После этого блондинка бросает биту и уходит.

По факту произошедшего URA.RU направило запрос в пресс-службу МВД по Челябинску. К моменту публикации новости ответ на него не поступал.