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Блондинка устроила краш-тест машине своего молодого человека

Блондинка устроила краш-тест машине своего молодого человека

Автор:
31 октября 2023 08:56
Сообщество : Автомир
Метки: Видео   авто   бита   краш-тест   машина   челябинск   
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В Челябинске женщина с битой в половину третьего ночи расколотила автомобиль. Инцидент с участием блондинки сняла камера у подъезда.


На записи видно, как женщина выходит из подъезда с битой и начинает бить припаркованный автомобиль. У машины срабатывает сигнализация, однако это не мешает ей обойти вокруг автомобиля и стукнуть по каждому стеклу. После этого блондинка бросает биту и уходит.


По факту произошедшего URA.RU направило запрос в пресс-службу МВД по Челябинску. К моменту публикации новости ответ на него не поступал.

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Метки: Видео   авто   бита   краш-тест   машина   челябинск   
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6  комментариев
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1k
Arti Час назад
Ну, хоть от снега слегка очистила
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1k
Илья 5 минут назад
Почему Ябыря называют молодой человек ?
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30k
Григорий 37 минут назад
Легко ломать то, что сама не купила. Для нее ценность этой вещи равна нулю.
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5k
Дмитрий ! 54 минуты назад
Тупая овца. Послать на ххх. Заставить платить ущерб через суд.
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13k
кот базилий Час назад
Недотрах, он такой)))
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49
Вадим Павлов кот базилий 16 минут назад
У нее видимо да, а у владельца авто все норм)
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