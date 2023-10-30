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За секунду до огненной катастрофы

За секунду до огненной катастрофы

Автор:
30 октября 2023 15:02
Сообщество : Аварии
Метки: Видео   ДТП   Дептранс   МСД   Мкад   аварии   авто   авто аварии   автомир   автомобили   машина   
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29 октября на МСД в районе дома №6 по Яузской аллее столкнулись два автомобиля, в результате чего один из них загорелся. Не менее интересно тут и "ноухау" от Дептранса. Я даже не знаю как цензурно это прокомментировать. Всем всё хорошо видно?

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Метки: Видео   ДТП   Дептранс   МСД   Мкад   аварии   авто   авто аварии   автомир   автомобили   машина   
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9  комментариев
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10k
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15k
Александр 19 минут назад
Видимо, попались "в кадр" те, у кого "нога у кого надо нога", это не комильфо... А так - "инфа предоставлена, а всё остальное - издержки и "корпоративная этика и тайны следствия"...
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5k
Горожанин 19 минут назад
Увольте всю пресс-службу Дептранса Москвы вместе с заместителем руководителя департамента, отвечающего за это направление. Такая работа с видео - это профнепригодность и разбазаривание бюджетных денег.
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56k
dima423 Полчаса назад
Долбарь на вольво мало того что встал посреди дороги, не выставил треугольник, так даже сука аврийку не включил) Ну и конечно другой слепошарый долбайоп тут как тут, нарисовался)
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113k
Z_Павел Юрьевич_V Полчаса назад
Да, как он мог увидеть-то? Всё закрыто буковками!
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52
Ден Полчаса назад
"Нюхау" конечно отвратительное.
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76k
Viktor Полчаса назад
Да задрал уже этот "Дептранс"! Даже видос смотреть неохота.

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15k
Габит Калыков 45 минут назад
Нафига такое видео выставлять, где весь кадр заполнен буквами?!
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