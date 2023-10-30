За секунду до огненной катастрофы

29 октября на МСД в районе дома №6 по Яузской аллее столкнулись два автомобиля, в результате чего один из них загорелся. Не менее интересно тут и "ноухау" от Дептранса. Я даже не знаю как цензурно это прокомментировать. Всем всё хорошо видно?

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