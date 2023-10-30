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Кошмар для любого водителя

Кошмар для любого водителя

Автор:
30 октября 2023 14:48
Сообщество : Аварии
Метки: Видео   ДТП   аварии   авто   авто аварии   автомир   автомобили   машина   пешехода сбили   смертельное ДТП   
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"По предварительным данным, водитель автомобиля Lexus RX 350 – женщина 1993 года рождения при движении со стороны г. Абакана в сторону с. Аскиз допустила наезд на пешехода – мужчину 1964 года рождения, который находился по центру полосы проезжей части, двигаясь в попутном направлении. В результате ДТП пешеход скончался на месте до приезда бригады скорой медицинской помощи", - рассказали в региональной полиции.

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Метки: Видео   ДТП   аварии   авто   авто аварии   автомир   автомобили   машина   пешехода сбили   смертельное ДТП   
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9  комментариев
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6k
Бу 57 минут назад
пипец.
вообще не видно(
еще по встречной есть ТС.
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6k
VL 4 минуты назад
суицидник видимо. или возомнивший себя бессмертным.
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24k
MrGod 6 минут назад
Печально, стресс для водителя и ещё машину самому ремонтировать.
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2k
Aleksandr Karin 13 минут назад
Жесть какая то... Ночью в чёрной куртке на дороге. Что он вообще там делал?
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24k
ЦСКА 14 минут назад
Но тут жалко только тетку! Пострадала и эмоционально, и материально! Пешик либо бухой до умопомрачения, либо сознательно решил самоликвидироваться...
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23k
hebpat 15 минут назад
в тёмной одежде по трассе, он что думал что он бессмертный
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2k
Жирный бот 50 минут назад
Я чудом избежал такого, тоже на темной дороге, в отблесках света, казалось что какое то животное по левой полосе двигается, но была возможность в другую полосу уйти, животное оказалось синяком, не знаю сколько он там еще бродил и выжил ли в итоге
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2M
Иван Кемеров 57 минут назад
У меня друг сбивал пешеходку, ночью, на трассе Кемерово-Новокузнецк. В лоскуты. Сотрудники ГАИ справедливо, не обвиняли ни в чём - ибо нефига шляться пешикам по трассе, ночью, без световозвращающих элементов. Даже дело не завели.

Но, машину сам ремонтировал.
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