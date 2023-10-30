Кошмар для любого водителя

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"По предварительным данным, водитель автомобиля Lexus RX 350 – женщина 1993 года рождения при движении со стороны г. Абакана в сторону с. Аскиз допустила наезд на пешехода – мужчину 1964 года рождения, который находился по центру полосы проезжей части, двигаясь в попутном направлении. В результате ДТП пешеход скончался на месте до приезда бригады скорой медицинской помощи", - рассказали в региональной полиции.
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вообще не видно(
еще по встречной есть ТС.
Но, машину сам ремонтировал.