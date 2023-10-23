Автомобиль протаранил толпу людей на митинге в США

Небольшой экшен случился в США на пропалестинском митинге. Митингующие легли на дорогу, изображая мертвых, в память о погибших мирных палестинцах. Как вдруг пожилой американец наехал на них, вышел из машины и начал угрожать ножом, а затем сел обратно. Протестующие пытались вытащить мужчину из машины, но ему все-таки удалось скрыться. Сообщается, что водитель наехал на ногу одного из протестующих, еще несколько человек получили ушибы.

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