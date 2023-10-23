Автомобиль протаранил толпу людей на митинге в США

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Небольшой экшен случился в США на пропалестинском митинге. Митингующие легли на дорогу, изображая мертвых, в память о погибших мирных палестинцах. Как вдруг пожилой американец наехал на них, вышел из машины и начал угрожать ножом, а затем сел обратно. Протестующие пытались вытащить мужчину из машины, но ему все-таки удалось скрыться. Сообщается, что водитель наехал на ногу одного из протестующих, еще несколько человек получили ушибы.
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Метки: Видео ДТП США аварии авто авто аварии автомир автомобили машина митинг
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На кого он там наехал?
Он аккуратно проехать пытался, а обезьяны начали его машину ногами бить.
Выводим армию, хватаем всех, садим в удаленный от города лагерь и после каждого за ухо вытаскиваем к судье и разбираем степень вины. Всех Адульсаламов из пикета лишаем вида на жительство, всем остальным штрафы, кому-то условку. Быстро можно всех урезонить, было-бы желание.
Строгий но справедливый как Лаврентий Павлович....