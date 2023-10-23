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Автомобиль протаранил толпу людей на митинге в США

Автомобиль протаранил толпу людей на митинге в США

Автор:
23 октября 2023 11:10
Сообщество : Аварии
Метки: Видео   ДТП   США   аварии   авто   авто аварии   автомир   автомобили   машина   митинг   
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Небольшой экшен случился в США на пропалестинском митинге. Митингующие легли на дорогу, изображая мертвых, в память о погибших мирных палестинцах. Как вдруг пожилой американец наехал на них, вышел из машины и начал угрожать ножом, а затем сел обратно. Протестующие пытались вытащить мужчину из машины, но ему все-таки удалось скрыться. Сообщается, что водитель наехал на ногу одного из протестующих, еще несколько человек получили ушибы.

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Метки: Видео   ДТП   США   аварии   авто   авто аварии   автомир   автомобили   машина   митинг   
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15  комментариев
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17k
Toxictofa 2 часа назад
Что за звиздеж?
На кого он там наехал?
Он аккуратно проехать пытался, а обезьяны начали его машину ногами бить.
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18
Бармалей 11 минут назад
Млять, да это же классический Зомби Апокалипсис
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22k
BiZ 13 минут назад
а по украине есть митинги?
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30k
Григорий 48 минут назад
Они перекрыли дорогу, мешают людям, нарушают их права, нападают на людей и их машины.
Выводим армию, хватаем всех, садим в удаленный от города лагерь и после каждого за ухо вытаскиваем к судье и разбираем степень вины. Всех Адульсаламов из пикета лишаем вида на жительство, всем остальным штрафы, кому-то условку. Быстро можно всех урезонить, было-бы желание.
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3k
Александр Час назад
Вот же трэш творится в цветущем саду! Самое интересное в том, что подобные акции кем то проплачиваются и отсутствие полиции в полицейском государстве очень показательно.
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199
Ка-Пэкс Час назад
Мягко еще пытался выехать. Если бы меня так окружила толпа идиотов, то расценил бы это как угрозу жизни и нажал бы газ в пол и всё. Дело тут не в том за кого или против чего митинг. Важно то, как они его проводят! И зачем мне стоять и ждать пока они там утешат свои хотелки, когда мне надо на работу, где решается что-то важное, к примеру? А может в больницу или ребенка избили в школе и надо срочно туда.
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21k
иванов дмитрий 2 часа назад
На фишках в комментариях огромное число защитников этих хамас-палестинцев , которые как две капли воды похожи на наших "безнациональности"
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32k
Teodor 2 часа назад
Это лишь подтверждает агрессивную сущность израильской военщины и тех, кто их поддерживает!
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10k
Борис Карабанов 2 часа назад
Забавно наблюдать, как толпа законопослушных граждан страны эталонных правопорядка и демократии жаждет устроить самосуд.
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