Как будто всё так и было

Авторское описание - "г. Бийск Карина против Прадо, девушка со второстепенной отвлеклась и решила проскочить перекрёсток, а в итоге баданула своим черным крузаком красавицу хоть и старушку Карину. Водитель Карины красавчик, показал как надо парковаться", - сообщает в интернетах некая Раиса.



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