Как будто всё так и было

1028
1
1
Авторское описание - "г. Бийск Карина против Прадо, девушка со второстепенной отвлеклась и решила проскочить перекрёсток, а в итоге баданула своим черным крузаком красавицу хоть и старушку Карину. Водитель Карины красавчик, показал как надо парковаться", - сообщает в интернетах некая Раиса.
Источник:
Ссылки по теме:
- УАЗик полетел, как игрушечный
- Пьяный водитель врезался в столб
- Инспектор ДПС нарушил правила и устроил ДТП
- Пьяный водитель врезался в алкомаркет и загорелся
- Не МКАД, но эффект тот же. Недолгая стоянка в тоннеле
Метки: Видео ДТП аварии авто авто аварии автомир автомобили машина
Новости партнёров
реклама
:D
Да и Прадо праворульный судя по зеркалам - хвастаться нечем.