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Как будто всё так и было

Как будто всё так и было

Автор:
19 октября 2023 11:35
Сообщество : Аварии
Метки: Видео   ДТП   аварии   авто   авто аварии   автомир   автомобили   машина   
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Авторское описание - "г. Бийск Карина против Прадо, девушка со второстепенной отвлеклась и решила проскочить перекрёсток, а в итоге баданула своим черным крузаком красавицу хоть и старушку Карину. Водитель Карины красавчик, показал как надо парковаться", - сообщает в интернетах некая Раиса.

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Метки: Видео   ДТП   аварии   авто   авто аварии   автомир   автомобили   машина   
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6  комментариев
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2k
Провокатор Полчаса назад
- Ну и какого хрена ты на своей карине на перекрёсток вылетаешь? Не видишь я на прадике еду?
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8k
Колорад 5 минут назад
Понаставили знаков, а госпадиня торопится!
:D
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2k
Максим Макашев 11 минут назад
Знак "Уступи дорогу" для этой ТП не существует
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1k
Ugo 11 минут назад
Прули я смотрю...
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467
Алексей Бляйбтрой 22 минуты назад
Девка быканула?
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