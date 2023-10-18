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Не спрашивайте, сам не знаю

Не спрашивайте, сам не знаю

Автор:
18 октября 2023 11:50
Сообщество : Аварии
Метки: Mazda   Видео   ДТП   Женщина за рулём   аварии   авто   авто аварии   автомир   автомобили   машина   
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Видео из Красноярска. Как так вышло - совершенно не понятно, можно только констатировать факт. Женщина управляя автомобилем Мазда СХ5 при повороте налево выехала на встречную полосу и врезалась в стоящий автомобиль.

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Метки: Mazda   Видео   ДТП   Женщина за рулём   аварии   авто   авто аварии   автомир   автомобили   машина   
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9  комментариев
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45k
Цыц тут у меня Час назад
Телефон, ресницы, губы, что там еще у них есть...
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403
Михаил 18 минут назад
Епть... так надо уметь...
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188
Konst Полчаса назад
Скорее всего солнцем ослепило
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10k
Игорь 36 минут назад
все было понятно еще до того как она вылезла из машины
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48k
Максим Т. Час назад
Понаставят машин, королеве не проехать)))
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7k
yahaomsk 2 часа назад
ставлю на телефон
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