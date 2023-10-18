Не спрашивайте, сам не знаю

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Видео из Красноярска. Как так вышло - совершенно не понятно, можно только констатировать факт. Женщина управляя автомобилем Мазда СХ5 при повороте налево выехала на встречную полосу и врезалась в стоящий автомобиль.
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