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Решил поиграть в учителя, теперь будет играть в автослесаря

Решил поиграть в учителя, теперь будет играть в автослесаря

Автор:
17 октября 2023 11:58
Сообщество : Аварии
Метки: Видео   ДТП   аварии   авто   авто аварии   автомир   автомобили   идиот   машина   учитель   
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"Если человек идиот, то это надолго" (С). На улице Авиаторов в Красноярске водитель Хюндая обиделся, что его "подрезали" и решил включить режим учителя. Обучение прошло "успешно", теперь Хюндаю требуется кузовной ремонт.

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Метки: Видео   ДТП   аварии   авто   авто аварии   автомир   автомобили   идиот   машина   учитель   
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3  комментария
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17k
Голос Вселенной 38 минут назад
Ума нет - считай, калека...
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5k
Stas 21 минуту назад
еще и виноват будет...вЭликолЭпно!!!! бОльшего дебила еще поискать))))) Лезть под фуру - это уже даже больше, чем "слабоумие и отвага")
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34k
Fat Lynx Полчаса назад
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