Решил поиграть в учителя, теперь будет играть в автослесаря

"Если человек идиот, то это надолго" (С). На улице Авиаторов в Красноярске водитель Хюндая обиделся, что его "подрезали" и решил включить режим учителя. Обучение прошло "успешно", теперь Хюндаю требуется кузовной ремонт.

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