Без ДТП. Сняли номера и погнали нарушать

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В Тюмени на одном из перекрёстков в объектив видеорегистратора попал интересный сюжет, как двое предприимчивых граждан сняли номера с автомобиля и помчались по встречной полосе на красный сигнал светофора. Лица и номер запечатлены. Надеюсь, полиция быстро их найдёт и объяснит, как нужно жить в цивилизованном обществе.
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Так что пока мы сами не начнём рассказывать этим замечательным представителям сексуальных меньшинств животного мира кауказа, то будем наблюдать такие видео.
Писец - лишее доказательство того, что когда ты пешеход и идешь по зебре на свой зелёный - всё равно нужно башкой на 360 градусов вертеть, так как внезапно такие абизяны могут мимо лететь