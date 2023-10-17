Без ДТП. Сняли номера и погнали нарушать

В Тюмени на одном из перекрёстков в объектив видеорегистратора попал интересный сюжет, как двое предприимчивых граждан сняли номера с автомобиля и помчались по встречной полосе на красный сигнал светофора. Лица и номер запечатлены. Надеюсь, полиция быстро их найдёт и объяснит, как нужно жить в цивилизованном обществе.

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