FISHKINET
Сообщество Аварии 7212 постов • 558 подписчиков подписаться Для добавления поста в это сообщество нужна карма 500
Главная > Авто > Сообщество Аварии
Без ДТП. Сняли номера и погнали нарушать

Без ДТП. Сняли номера и погнали нарушать

Автор:
17 октября 2023 11:14
Сообщество : Аварии
Метки: Видео   ДТП   ПДД   аварии   авто   авто аварии   автомир   автомобили   без ДТП   машина   штраф   
1299
1
1
В Тюмени на одном из перекрёстков в объектив видеорегистратора попал интересный сюжет, как двое предприимчивых граждан сняли номера с автомобиля и помчались по встречной полосе на красный сигнал светофора. Лица и номер запечатлены. Надеюсь, полиция быстро их найдёт и объяснит, как нужно жить в цивилизованном обществе.

Источник:

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Аварии"
Метки: Видео   ДТП   ПДД   аварии   авто   авто аварии   автомир   автомобили   без ДТП   машина   штраф   
Новости партнёров
реклама
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
11  комментариев
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
10k
The Dude 48 минут назад
Обычно у полиции при виде таких приматов наступает обострение служебной импотенции.
Так что пока мы сами не начнём рассказывать этим замечательным представителям сексуальных меньшинств животного мира кауказа, то будем наблюдать такие видео.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
2k
Сергей Викторович 7 минут назад
Еще и номера на магнитах. похоже. То есть специально внесены изменения в способ крепления знаков, чтобы постоянно нарушать. Уроды.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
59k
Олег 16 минут назад
По-хорошему это не простое нарушение ПДД, а циничное осознанное хулиганство группой лиц. Явное неуважение к обществу
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
49k
Aleksandr 19 минут назад
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
10k
Игорь Полчаса назад
срочный вызов
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
2k
Максим Макашев Час назад
вы ничего не понимаете: эти две аблизьяны торопились к своему кювету, т.к. им на мобилу позвонили и сказали, что кювет начали засыпАть
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
12k
Rus77 Час назад
Без палева и без мозгов)
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
162
ruslan d Час назад
Железная отмазка
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
24k
ЦСКА Час назад
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
Дальнобой

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

32766



Другие посты автора
Популярное в сообществах
Россиян, уехавших в Израиль, могут мобилизовать на общих основаниях
Россиян, уехавших в Израиль, могут мобилизовать на общих основаниях
Неожиданные, но очень приятные презенты от котиков
Неожиданные, но очень приятные презенты от котиков
Набирающие популярность в сообществах
Намешалось
Намешалось
АвтоВсячина
АвтоВсячина
"C миру по нитке - голому рубаха"
"C миру по нитке - голому рубаха"
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
Популярная суперспособность

Лучшие демотиваторы
Как мужики видят девушек с макияжем ибез макияжа

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#машина#автомир#в мире#интересное#кино#знаменитости#фильм#забавно#собака
#животные#автомобили#люди#ДТП#аварии#шоу бизнес#СССР#позитив#милота#Россия
#Юмор#интересно#Прикол#факты#авто аварии#конфликт#история#Автовсячина#новости#кража
"C миру по нитке - голому рубаха" "C миру по нитке - голому рубаха" Пьяный водитель врезался в алкомаркет и загорелся Пьяный водитель врезался в алкомаркет и загорелся Авария дня. Уснул, убил и убежал Авария дня. Уснул, убил и убежал Пьяный водитель врезался в столб Пьяный водитель врезался в столб Не МКАД, но эффект тот же. Недолгая стоянка в тоннеле Не МКАД, но эффект тот же. Недолгая стоянка в тоннеле Потеряла управление и убила детей Потеряла управление и убила детей

На что жалуетесь?

Вернуться