Очень жёсткий наезд на пешехода

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В Нижнем Тагиле на пешеходном переходе сбили 17-летнего подростка. С травмой головы его доставили в больницу. Как сообщили в ГИБДД - пострадавший побежал на красный свет.
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Метки: Видео ДТП аварии авто авто аварии автомир автомобили машина пешехода сбили пешеходный переход
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Причём он посмотрел в сторону приближающейся машины, но видимо решил что водитель, увидев зелёный - просто остановится, и поэтому он пошёл дальше. Причём видимо он заметил боковым зрением приближающийся свет фар и попытался ускориться что бы перебежать через переход, но водила в принципе никак не снизил скорость при приближении к переходу и поэтому парень конечно перебежать не успел ...