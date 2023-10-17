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Очень жёсткий наезд на пешехода

Очень жёсткий наезд на пешехода

Автор:
17 октября 2023 10:59
Сообщество : Аварии
Метки: Видео   ДТП   аварии   авто   авто аварии   автомир   автомобили   машина   пешехода сбили   пешеходный переход   
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В Нижнем Тагиле на пешеходном переходе сбили 17-летнего подростка. С травмой головы его доставили в больницу. Как сообщили в ГИБДД - пострадавший побежал на красный свет.

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Метки: Видео   ДТП   аварии   авто   авто аварии   автомир   автомобили   машина   пешехода сбили   пешеходный переход   
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11  комментариев
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175
Konst 2 часа назад
Больше на суицид похоже, прыгнул прям на машину
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454
Александр Богомолов 2 минуты назад
совершенно непонятный переход. ни зебры, ни светофора на противоположной стороне я не вижу. в теории может быть что каждый поток отдельно кнопкой регулировался. у нас в Ярославле есть как минимум одно такое место. но там все потому что можно перейти половину и пойти в другую сторону к другому светофору , не переходя второй половины. вначале подумал что это типа дублера, но там автобусы ездят. короче мутный переход.
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10k
Dabus 9 минут назад
Видно, что кнопка есть и на дальней стороне, там где этот парень начинает переходить. Такие переходы практически всегда синхронизированы. Т.е. кнопка запускает светофор на сразу на все полосы. У меня возле дома несколько таких переходов. Так что парень шёл скорее всего на зелёный, который кнопкой включила девушка которая шла перед ним.

Причём он посмотрел в сторону приближающейся машины, но видимо решил что водитель, увидев зелёный - просто остановится, и поэтому он пошёл дальше. Причём видимо он заметил боковым зрением приближающийся свет фар и попытался ускориться что бы перебежать через переход, но водила в принципе никак не снизил скорость при приближении к переходу и поэтому парень конечно перебежать не успел ...
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50
Knives22 37 минут назад
Не оправдываю пешехода, но водитель должен помнить, что пешеход может задуматься и не обратить внимание на светофор или в наушниках и капюшоне быть.
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3k
kuchipachi 51 минуту назад
по видео лично я не понимаю как работают светофоры, какой светофор виден на видео и т.д. судить о том на какой свет шел парень не берусь, а от этого и зависит кто виноват.
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Пчёл kuchipachi Полчаса назад
В независимости от светофора, видно, что парень специально шагнул под машину.
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