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Спровоцировал ДТП и поехал как ни в чём не бывало

Спровоцировал ДТП и поехал как ни в чём не бывало

Автор:
13 октября 2023 11:53
Сообщество : Аварии
Метки: Видео   ДТП   аварии   авто   авто аварии   автомир   автомобили   машина   
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В Хабаровском крае водитель фургона при выезде с прилегающей не пропустил легковой автомобиль. Водитель кроссовера пытался уйти от столкновения и вылетел в кювет, а фургон уехал с места происшествия.

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Метки: Видео   ДТП   аварии   авто   авто аварии   автомир   автомобили   машина   
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7  комментариев
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574
Человек Разумный Полчаса назад
Суровая действительность в том, что надо в такой ситуации бить. Нет контакта - максимум штраф провокатору, а машину кроссоверу за свой счет восстанавливать
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76k
Viktor 6 минут назад
Этот дебил походу ещё одного подрезал!

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6k
sumrаknn 22 минуты назад
Кто заставлял внедорожника нырять в кювет. Он испугался? так права не должны давать трусливым истерикам. Почему он не бил грузовичок? скорость не предполагала даже травмы. Внедорожник обязан правильно реагировать на опасность. И раньше мудаки-истерики оставались сами виноваты за свой глупый маневр (хоть и истерил не на пустом месте). А вот с новыми законами - беда. Уже есть прецедент - баба могла стукнуть авто в жопу и ремонта на миллион, но она испугалась и въехала на стоянку где ущерба на 10млн. и эти 10 млн повесили на мужика подставившего жопу.. И тут виновнику прилетит по полной, хотя по человечески он виновен в оставлении места дтп, за что прав лишиться. Впрочем ремонт что в авто что в кювет - наверно одинаковые примерно
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91k
Херанука Паибалу 40 минут назад
Какой УМНИЦА
Найти бы его, и СДЕЛАТЬ ТО ЖЕ САМОЕ, ЧТО ОН СДЕЛАЛ КРОССОВЕРУ.....
Чтоб на металлолом потом сдал .......
было бы СПРАВЕДЛИВО
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