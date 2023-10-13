Спровоцировал ДТП и поехал как ни в чём не бывало

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В Хабаровском крае водитель фургона при выезде с прилегающей не пропустил легковой автомобиль. Водитель кроссовера пытался уйти от столкновения и вылетел в кювет, а фургон уехал с места происшествия.
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Метки: Видео ДТП аварии авто авто аварии автомир автомобили машина
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А вот нарушать ПДД и съезжать в кювет водитель грузовика не просил.
Это СОБСТВЕННОЕ решение водителя кроссовера
ПОКИНУЛ ПОЛОСУ - ПРИНЯЛ ПОСЛЕДСТВИЯ НА СЕБЯ
Найти бы его, и СДЕЛАТЬ ТО ЖЕ САМОЕ, ЧТО ОН СДЕЛАЛ КРОССОВЕРУ.....
Чтоб на металлолом потом сдал .......
было бы СПРАВЕДЛИВО