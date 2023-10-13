Рено подбило лётчика на BMW

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ДТП на Свердловской набережной в Санкт-Петербурге. Рено Сандеро перестраивался и столкнулся с автомобилем БМВ, который от удара отбросило на разделительную полосу.
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Метки: BMW Видео ДТП аварии авто авто аварии автомир автомобили машина рено
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Еще одна иллюстрация того, что в аварийной ситуации надо тормозить, а не по сторонам метаться.
Ну и технически он не прав, независимо от того, с какой скоростью ехала беха- зеркала никто не отменял.