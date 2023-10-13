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Рено подбило лётчика на BMW

Рено подбило лётчика на BMW

Автор:
13 октября 2023 11:30
Сообщество : Аварии
Метки: BMW   Видео   ДТП   аварии   авто   авто аварии   автомир   автомобили   машина   рено   
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ДТП на Свердловской набережной в Санкт-Петербурге. Рено Сандеро перестраивался и столкнулся с автомобилем БМВ, который от удара отбросило на разделительную полосу.

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Метки: BMW   Видео   ДТП   аварии   авто   авто аварии   автомир   автомобили   машина   рено   
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10  комментариев
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58k
alertol 45 минут назад
Два дебила это сила, но технически виноват бмв
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8k
Nikolay 2 минуты назад
Видел эту аварию, проезжал в этом месте, когда водители стояли и обсуждали, "кто виноват и что делать". Вроде бы спокойно общались никто "не бычил"
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18k
Михаил Гривин 7 минут назад
БМВ ехал как петух, но ПДД, к сожалению, нарушила реношка.
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2k
CAIIIKA1908 10 минут назад
Насколько я вижу, реношник не перестраивался, а уходил от столкновения с белой машиной, которая в свою очередь объезжала припаркованную.
Еще одна иллюстрация того, что в аварийной ситуации надо тормозить, а не по сторонам метаться.
Ну и технически он не прав, независимо от того, с какой скоростью ехала беха- зеркала никто не отменял.
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394
Михаил Полчаса назад
Бумер конечно резок как понос, но и реновод неправ тоже...
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56k
dima423 56 минут назад
мда попал реновод...
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