Пассажир с ножом напал на таксиста, угнал его машину и попал в ДТП

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Все произошло в Оренбурге. Пассажир и водитель поругались в салоне авто, затем недовольный клиент достал нож, а таксист испугался и убежал.
Мужчина с ножом не растерялся: сел за руль и уехал. Правда, недалеко. Он не справился с управлением и врезался в столб.
Жителя Оренбурга уже задержали, теперь ему грозит до 12 лет тюрьмы.
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