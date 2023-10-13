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Пассажир с ножом напал на таксиста, угнал его машину и попал в ДТП

Пассажир с ножом напал на таксиста, угнал его машину и попал в ДТП

Автор:
13 октября 2023 08:30
Сообщество : Таксисты
Метки: Видео   ДТП   Таксист   конфликт   нож   оренбург   пассажир   такси   
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Все произошло в Оренбурге. Пассажир и водитель поругались в салоне авто, затем недовольный клиент достал нож, а таксист испугался и убежал.

Мужчина с ножом не растерялся: сел за руль и уехал. Правда, недалеко. Он не справился с управлением и врезался в столб.

Жителя Оренбурга уже задержали, теперь ему грозит до 12 лет тюрьмы.

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Метки: Видео   ДТП   Таксист   конфликт   нож   оренбург   пассажир   такси   
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