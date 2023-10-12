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"Внезапное" препятствие на МКАДе

"Внезапное" препятствие на МКАДе

Автор:
12 октября 2023 16:19
Сообщество : Аварии
Метки: Видео   ДТП   МКАД   аварии   авто   авто аварии   автомир   автомобили   машина   
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Как говорил Джереми Кларксон - "скорость еще никогда никого не убивала, а вот внезапная остановка посреди дороги… вот что убивает". Сегодня утром на внутренней стороне 29-го км МКАД в районе пересечения с Липецкой улицей 22-летняя девушка, управляя автомобилем ВАЗ, не справилась с управлением и врезалась в ограждения дорожных работ. В результате аварии пострадала девушка-водитель, а также трое пассажиров 2001 г.р. Пострадавшие госпитализированы.

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Метки: Видео   ДТП   МКАД   аварии   авто   авто аварии   автомир   автомобили   машина   
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11  комментариев
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14k
Ivan 2 часа назад
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Ugo 42 минуты назад
По-моему она даже не тормозила. Хотя не уверен. Точно видел только надпись "Дептранс Москвы".
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93
Ли Харви Освальд 47 минут назад
В смысле "не справилась"? Она даже не пыталась управлять
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15k
Александр Час назад
Если там кто живой остался, поведайте потом, что там было - "запись сторис", "стрим", "монтаж блога"? Как ещё по другому могло так получиться?
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700
Мицелий Грибов Час назад
"Пострадала"??? Я думал там собирать нечего будет, а она "пострадала". Ну, дай бог восстановления, конечно
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3k
xbrat 2 часа назад
Ну честно говоря, знаки могли бы и дальше поставить... 15 метров на МКАде маловато будет.
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12k
Linuksoid 2 часа назад
С трудом верится, что без трупов.
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4k
ProstoBoBka 2 часа назад
"не справилась с управлением" Что за понятие для такого ДТП?
Тут больше подходит "долбилась в глаза", "Засмотрелась в телефон"...
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