"Внезапное" препятствие на МКАДе

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Как говорил Джереми Кларксон - "скорость еще никогда никого не убивала, а вот внезапная остановка посреди дороги… вот что убивает". Сегодня утром на внутренней стороне 29-го км МКАД в районе пересечения с Липецкой улицей 22-летняя девушка, управляя автомобилем ВАЗ, не справилась с управлением и врезалась в ограждения дорожных работ. В результате аварии пострадала девушка-водитель, а также трое пассажиров 2001 г.р. Пострадавшие госпитализированы.
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Метки: Видео ДТП МКАД аварии авто авто аварии автомир автомобили машина
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Тут больше подходит "долбилась в глаза", "Засмотрелась в телефон"...