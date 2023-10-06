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Вчера в Петрозаводске на абсолютно пустой дороге встретились два автомобиля. О пострадавших не сообщается. Видео с двух ракурсов.
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Метки: Видео ДТП аварии авто авто аварии автомир автомобили машина
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Про белого очевидно: низко летел, крутил руль, когда не надо и куда не надо. Выдать ему электросамокат с бутылкой, это самый подходящий транспорт.
Про белого без пояснений всё понятно.
А второй, если уж начал поворот не как человек, а от обочины, так должен был предусмотреть такой вариант.