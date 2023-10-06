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Встретились два одиночества

Встретились два одиночества

Автор:
06 октября 2023 10:43
Сообщество : Аварии
Метки: Видео   ДТП   аварии   авто   авто аварии   автомир   автомобили   машина   
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Вчера в Петрозаводске на абсолютно пустой дороге встретились два автомобиля. О пострадавших не сообщается. Видео с двух ракурсов.
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Метки: Видео   ДТП   аварии   авто   авто аварии   автомир   автомобили   машина   
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8  комментариев
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ScorpionDS Час назад
Поворотники нужно включать.
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Konst ScorpionDS Час назад
Посмотри внимательно, поворотник у жигулей включён! Тут видимо олень на белом корыте в телефон залип
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18k
Михаил Гривин 7 минут назад
Жига, судя по всему, развернуться решила, потому от края и выруливала. Вот только в случае разворота надо пропускать не только встречных, но и попутных.

Про белого очевидно: низко летел, крутил руль, когда не надо и куда не надо. Выдать ему электросамокат с бутылкой, это самый подходящий транспорт.
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3k
Anners 45 минут назад
Два идиота.
Про белого без пояснений всё понятно.
А второй, если уж начал поворот не как человек, а от обочины, так должен был предусмотреть такой вариант.
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