КамАЗ вывел на испытания свой самый крутой грузовик: самосвал «Юпитер 30» оснащен 450-сильным мотором, лидарами и радарами

«Юпитер-30» оснащен дизельным мотором объемом 11,9 л мощностью 450 л.с. Он выполняет роль генератора – заряжает тяговые аккумуляторные батареи, которые питают два электромотора. Есть и система рекуперации, она подзаряжает батареи, когда самосвал едет вниз по склону. Шасси не только полноприводное, но и полноуправляемое – поворачиваются все колеса.