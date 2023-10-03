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КамАЗ вывел на испытания свой самый крутой грузовик: самосвал «Юпитер 30» оснащен 450-сильным мотором, лидарами и радарами

КамАЗ вывел на испытания свой самый крутой грузовик: самосвал «Юпитер 30» оснащен 450-сильным мотором, лидарами и радарами

Автор:
03 октября 2023 18:54
Сообщество : Автомир
Метки: КамАЗ-6559   Юпитер 30   беспилотный   
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Опытная эксплуатация «Юпитера» начнется в первом квартале 2024 года

Анонсированный в прошлом году беспилотный КамАЗ-6559 (он же «Юпитер 30») вышел на внутризаводские испытания, они проходят на территории Научно-технического центра ПАО «КАМАЗ».

В первом квартале 2024 года компания планирует начать опытную эксплуатацию самосвала в одном из угольных разрезов Кемеровской области. Она продлится примерно 6 месяцев, после чего на испытания выведут уже 10 таких машин.


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«Юпитер-30» оснащен дизельным мотором объемом 11,9 л мощностью 450 л.с. Он выполняет роль генератора – заряжает тяговые аккумуляторные батареи, которые питают два электромотора. Есть и система рекуперации, она подзаряжает батареи, когда самосвал едет вниз по склону. Шасси не только полноприводное, но и полноуправляемое – поворачиваются все колеса.


В пространстве машина ориентируется про помощи лидаров, ультразвуковых датчиков, радаров, а также навигационной системы GPS/ГЛОНАСС. Максимальная грузоподъемность «Юпитера 30» составляет 30 тонн, объём грузовой платформы — 21,5 м3.


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Метки: КамАЗ-6559   Юпитер 30   беспилотный   
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15  комментариев
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6k
Старичок 10 часов назад
камаз батьке не конкурент. конкурент батке-коррупция в потенциальных компаниях-покупателях.
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21k
Davy Jones 8 часов назад
В качестве силовой установки 740 мотор или лицензионный камминз? Когогин 20 лет гнобил камаз, пока сынок сидел в МБ ТРАК РУС в директорате. 5490 совершенно случайно был МБ Акрос. Только трехлучевую звехду на коня сменили
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6k
Старичок 8 часов назад
и что за мудак минусит всех?
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35k
Андрей Иванов 10 часов назад
А Батька не зря улыбается так
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