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Интерьер автомобилей будущего по мнению компании DS

Интерьер автомобилей будущего по мнению компании DS

Автор:
16 июня 2023 15:09
Сообщество : Автомир
Метки: DS   DS Automobiles   Mi 21   Автовсячина   авто   автомир   автомобили   будущее   дизайн   интерьер   концепт   машина   
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Дизайнерский центр DS Automobiles, принадлежащий Peugeot Citroën, представил своё видение интерьера автомобилей будущего. Выглядит очень интересно, но под вопросом остаётся удобство и комфорт.
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Метки: DS   DS Automobiles   Mi 21   Автовсячина   авто   автомир   автомобили   будущее   дизайн   интерьер   концепт   машина   
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2  комментария
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MatveiVainrub Полчаса назад
Я бы на таком полетал . К сожалению я живу в прошлом !!!
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48k
turyst 3 минуты назад
Добавляет ощущение простора за счёт уменьшения передней панели и отказа от центрального тоннеля.
Места для хранения мелочей сформированы под влиянием того, что было, с включением дизайнерских деревянных вставок ручной работы.
В роли адаптивной интеллектуальной подсветки выступает штатный плафон над дверью, светящий в висок.
Вся звуковая архитектура обеспечивается двумя круглыми элементами встроенными в магнитолу, расположенную по центру передней панели.

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