Интерьер автомобилей будущего по мнению компании DS

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Дизайнерский центр DS Automobiles, принадлежащий Peugeot Citroën, представил своё видение интерьера автомобилей будущего. Выглядит очень интересно, но под вопросом остаётся удобство и комфорт.
Добавлять ощущения простора дизайнеры DS предлагают за счёт уменьшения передней панели, отказа от центрального тоннеля и увеличения площади остекления. Места для хранения мелочей сформированы под влиянием дизайнерской мебели. В роли адаптивной интеллектуальной подсветки выступают светящиеся круглые элементы в дверях.
Установить их позволил отказ от привычного размещения динамиков. Вся звуковая архитектура обеспечивается одним круглым элементом, расположенным по центру передней панели. По мнению дизайнеров, такое решение больше гармонирует с общим стилем интерьера и более привлекательно выглядит. Кроме того, перекомпоновка акустики позволит проектировать интерьеры более свободно.
DS Automobiles предлагает отказаться от ставшего традиционным доминирования сенсорных экранов: по мнению разработчиков, в выключенном состоянии они не имеют эстетической ценности. Поэтому на представленном концепте под названием Mi21 применена полупрозрачная вставка: когда дисплей выключен, он не мешает обзору салона, а в рабочем состоянии на него проецируется изображение. Два экрана по бокам выполнены по стандартной схеме и демонстрируют картинку с камер заднего обзора.
Согласно официальному заявлению, Mi 21 представляет собой «дорожную карту», рассчитанную на пять лет. В течение этого срока в интерьерах новых моделей DS будут последовательно применяться технологии, реализованные на концепте. Все новинки премиального бренда будут электрическими — о скором отказе от ДВС компания заявила ещё летом 2021 года.
Установить их позволил отказ от привычного размещения динамиков. Вся звуковая архитектура обеспечивается одним круглым элементом, расположенным по центру передней панели. По мнению дизайнеров, такое решение больше гармонирует с общим стилем интерьера и более привлекательно выглядит. Кроме того, перекомпоновка акустики позволит проектировать интерьеры более свободно.
DS Automobiles предлагает отказаться от ставшего традиционным доминирования сенсорных экранов: по мнению разработчиков, в выключенном состоянии они не имеют эстетической ценности. Поэтому на представленном концепте под названием Mi21 применена полупрозрачная вставка: когда дисплей выключен, он не мешает обзору салона, а в рабочем состоянии на него проецируется изображение. Два экрана по бокам выполнены по стандартной схеме и демонстрируют картинку с камер заднего обзора.
Согласно официальному заявлению, Mi 21 представляет собой «дорожную карту», рассчитанную на пять лет. В течение этого срока в интерьерах новых моделей DS будут последовательно применяться технологии, реализованные на концепте. Все новинки премиального бренда будут электрическими — о скором отказе от ДВС компания заявила ещё летом 2021 года.
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Метки: DS DS Automobiles Mi 21 Автовсячина авто автомир автомобили будущее дизайн интерьер концепт машина
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Места для хранения мелочей сформированы под влиянием того, что было, с включением дизайнерских деревянных вставок ручной работы.
В роли адаптивной интеллектуальной подсветки выступает штатный плафон над дверью, светящий в висок.
Вся звуковая архитектура обеспечивается двумя круглыми элементами встроенными в магнитолу, расположенную по центру передней панели.