Интерьер автомобилей будущего по мнению компании DS

Добавлять ощущения простора дизайнеры DS предлагают за счёт уменьшения передней панели, отказа от центрального тоннеля и увеличения площади остекления. Места для хранения мелочей сформированы под влиянием дизайнерской мебели. В роли адаптивной интеллектуальной подсветки выступают светящиеся круглые элементы в дверях.



Установить их позволил отказ от привычного размещения динамиков. Вся звуковая архитектура обеспечивается одним круглым элементом, расположенным по центру передней панели. По мнению дизайнеров, такое решение больше гармонирует с общим стилем интерьера и более привлекательно выглядит. Кроме того, перекомпоновка акустики позволит проектировать интерьеры более свободно.



DS Automobiles предлагает отказаться от ставшего традиционным доминирования сенсорных экранов: по мнению разработчиков, в выключенном состоянии они не имеют эстетической ценности. Поэтому на представленном концепте под названием Mi21 применена полупрозрачная вставка: когда дисплей выключен, он не мешает обзору салона, а в рабочем состоянии на него проецируется изображение. Два экрана по бокам выполнены по стандартной схеме и демонстрируют картинку с камер заднего обзора.



Согласно официальному заявлению, Mi 21 представляет собой «дорожную карту», рассчитанную на пять лет. В течение этого срока в интерьерах новых моделей DS будут последовательно применяться технологии, реализованные на концепте. Все новинки премиального бренда будут электрическими — о скором отказе от ДВС компания заявила ещё летом 2021 года.