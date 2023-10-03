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Это была запланированная подстава?

Это была запланированная подстава?

Автор:
03 октября 2023 09:15
Сообщество : Аварии
Метки: Видео   ДТП   аварии   авто   авто аварии   автомир   автомобили   идиот   машина   пешехода сбили   подстава   
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Видео ДТП из Пыть-Яха. 10-летний ребёнок сначала следит за дорогой через стёкла припаркованного автомобиля, а затем со всей скорости выпрыгивает под колёса едущего внедорожника Тойота Лендкрузер, за рулем которого находилась 52-летняя женщина. Пешехода госпитализировали.
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Метки: Видео   ДТП   аварии   авто   авто аварии   автомир   автомобили   идиот   машина   пешехода сбили   подстава   
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8  комментариев
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3k
Едондер пуп Час назад
Реакция других пешеходов бесподобна.
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56k
dima423 Час назад
в любом случае водитель тут не виноват)
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10k
Борис Карабанов Час назад
По-моему всё не так. Мальчишка что-то высматривал в салоне стоящего автомобиля, но его кто-то спугнул и он бросился бежать. Возможно, в салоне кто-то был. Не хотел он под машину бросаться - в последний момент видна попытка избежать контакта.
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7k
Андрей Час назад
Очень интересно теперь послушать защитников пешеходов, расскажите мне, что должен был сделать водить, чтобы избежать это ДТП ?
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7k
Echo Час назад
Понаставили камер
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31
Dimonio Час назад
Да видно он готовился.
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