Это была запланированная подстава?

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Видео ДТП из Пыть-Яха. 10-летний ребёнок сначала следит за дорогой через стёкла припаркованного автомобиля, а затем со всей скорости выпрыгивает под колёса едущего внедорожника Тойота Лендкрузер, за рулем которого находилась 52-летняя женщина. Пешехода госпитализировали.
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Дети играли в салки. Мальчик решил проследить за кем-то, но его заметили и, чтобы не осалили, решил перебежать дорогу
Версия 2
Мальчик притаился, чтобы неожиданно выскочить, получить незначительный удар и 5-10 тыс. р. компенсации. Но не рассчитал скорость, массу автомобиля и скорость реакции водителя.. В последний момент пытался избежать контакта, но неуспешно