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В Петербурге пенсионер с саблей напал на водителя

В Петербурге пенсионер с саблей напал на водителя

Автор:
01 октября 2023 11:41
Сообщество : Автомир
Метки: Видео   Петербург   авто   конфликт   люди   пенсионер   сабля   
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Полиция Санкт-Петербурга начала розыск нарушителя спокойствия, который во время дорожных разборок достал из машины саблю и начал угрожать водителю.

50-летний водитель пытался выехать со двора на своем автомобиле, но ему на встречу начал двигаться Volkswagen и уперся в капот транспортного средства. Неожиданно из салона вышел пенсионер и начал кричать на мужчину.


Договорится мирно участники дорожного происшествия не смогли и тогда пожилой петербуржец достал из машины саблю, подошел к авто неприятеля и начал стучать по ней. Очевидцы сообщают, что после этого пенсионер сел в Volkswagen и скрылся с места преступления. Теперь его поимкой заняты сотрудники правоохранительных органов.

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Метки: Видео   Петербург   авто   конфликт   люди   пенсионер   сабля   
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18  комментариев
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13k
кот базилий 2 часа назад
Старый чапаевец
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15k
GROMOZEKA Полчаса назад
А конь в багажнике был?
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3k
Хачик Полчаса назад
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3k
Walther 41 минуту назад
По идее со шпагой должен быть и в парике, все-таки культурная столица.
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alex 42 минуты назад
нельзя обижать дедушка старенький, а если тронешь - визжать будут вокруг
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4k
Lexx 55 минут назад
Это шашка, гарды нету.
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671
Александр Час назад
Остался только один
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1k
Александр Час назад
что за куйня у вас там в питере происходит все время?
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14k
kotovski Час назад
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4k
вася васильев 2 часа назад
Саблю несу под мышкой, по Новому, бл@дь, Арбату
Е@анистически сильный. Мужественный весь, красивый
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27k
Matrosskin 2 часа назад
Не, это не питерский, приезжий. Наши выходят сразу с пилой и пакетами ;)
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14k
sos1960sos 2 часа назад
Мы Красные кавалеристы и про нас былинники речистые ведут рассказ...
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21k
сеньор Леонсио 2 часа назад
А тот почему то свою не достал , красивая бы схватка получилась!
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