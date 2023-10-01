В Петербурге пенсионер с саблей напал на водителя

50-летний водитель пытался выехать со двора на своем автомобиле, но ему на встречу начал двигаться Volkswagen и уперся в капот транспортного средства. Неожиданно из салона вышел пенсионер и начал кричать на мужчину.

Договорится мирно участники дорожного происшествия не смогли и тогда пожилой петербуржец достал из машины саблю, подошел к авто неприятеля и начал стучать по ней. Очевидцы сообщают, что после этого пенсионер сел в Volkswagen и скрылся с места преступления. Теперь его поимкой заняты сотрудники правоохранительных органов.