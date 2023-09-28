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В культурной столице некультурные водители

В культурной столице некультурные водители

Автор:
28 сентября 2023 08:50
Сообщество : Автомир
Метки: Видео   авто   автоледи   водители   вождение   конфликт   маты   пава   по одностороннему движению   
785
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Автоледи двигалась по одностороннему движению, после чего ещё пыталась качать права.

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Метки: Видео   авто   автоледи   водители   вождение   конфликт   маты   пава   по одностороннему движению   
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3  комментария
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7k
Андрей 18 минут назад
а чего номер и лицо замазали? Страна и ГИБДД должны знать в лицо нарушителей )
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15k
Александр 15 минут назад
Ну, Питер же... Ленинград... "Ленинградка" 00-ых недалеко... Понаженились, теперь хлебайте полной ложкой...
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56k
dima423 Полчаса назад
Питер давно уже антикультурная столица)) ...сплошное хамло и быдло
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