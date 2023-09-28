В культурной столице некультурные водители

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Автоледи двигалась по одностороннему движению, после чего ещё пыталась качать права.
На видео присутствует ненормативная лексика!
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