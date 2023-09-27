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Подростки решили развлечься и попрыгали по автомобилям в Ростокино

Подростки решили развлечься и попрыгали по автомобилям в Ростокино

Автор:
27 сентября 2023 10:16
Сообщество : Автомир
Метки: Видео   авто   в Ростокино   машина   подростки   прыжки по машинам   развлечение   
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Когда им надоело скакать по крышам машин в одном дворе, они отправились искать другие парковки в округе.


Но их досуг не оценили автовладельцы и написали заявление в полицию. Теперь парней разыскивают правоохранители.

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Метки: Видео   авто   в Ростокино   машина   подростки   прыжки по машинам   развлечение   
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3  комментария
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91k
Херанука Паибалу 2 часа назад
В моей молодости этих ублюдков бы нашли ребята с бритыми затылками, и их родители продали бы квартиры.
НО остались бы с помятыми машинами - на память.
.
И это Краснодар, "красная зона"
Что было бы "за Уралом" - не знаю.
Наверно, просто продали бы квартиры, без помято машины взамен
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14k
Ivan Полчаса назад
Подростки решили развлечься и попрыгали по автомобилям в РостокиноПосмотреть
Подростки решили развлечься и попрыгали по автомобилям в Ростокино
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13k
кот базилий Час назад
Сейчас в сеть выложат дибилы и будут плакать - "мы хорошие, мы больше не буууудем" размазывая сопли по роже.
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