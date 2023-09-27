Подростки решили развлечься и попрыгали по автомобилям в Ростокино

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Когда им надоело скакать по крышам машин в одном дворе, они отправились искать другие парковки в округе.
Но их досуг не оценили автовладельцы и написали заявление в полицию. Теперь парней разыскивают правоохранители.
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НО остались бы с помятыми машинами - на память.
.
И это Краснодар, "красная зона"
Что было бы "за Уралом" - не знаю.
Наверно, просто продали бы квартиры, без помято машины взамен