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Халатная перевозка грузов привела к ДТП

Халатная перевозка грузов привела к ДТП

Автор:
27 сентября 2023 09:50
Сообщество : Аварии
Метки: Видео   ДТП   аварии   авто   авто аварии   автомир   автомобили   грузовик   машина   
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"Челябинская обл, дорога недалеко от Миасского. Меня не зацепило, повезло, что встречки не было. А вот на встречку в большегруз прилетело. Минуты 2-3 догонял виновника, моргалсигналил - он не останавливался. Пришлось рискнуть обогнать и оттормозить его. Он пообещал вернуться к месту дтп, но не знаю доехал ли в итоге туда или нет. На всякий случай сфоткал его гос.номер", - пишет автор видео.

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Метки: Видео   ДТП   аварии   авто   авто аварии   автомир   автомобили   грузовик   машина   
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2  комментария
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10k
SuperTroll 17 минут назад
"Пункт назначения" блин) У рега хорошая реакция.
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Viktor 8 минут назад
Хорошо, что асфальт сухой, могло и развернуть во время манёвра!


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