Халатная перевозка грузов привела к ДТП

"Челябинская обл, дорога недалеко от Миасского. Меня не зацепило, повезло, что встречки не было. А вот на встречку в большегруз прилетело. Минуты 2-3 догонял виновника, моргалсигналил - он не останавливался. Пришлось рискнуть обогнать и оттормозить его. Он пообещал вернуться к месту дтп, но не знаю доехал ли в итоге туда или нет. На всякий случай сфоткал его гос.номер", - пишет автор видео.

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