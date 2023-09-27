Халатная перевозка грузов привела к ДТП

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"Челябинская обл, дорога недалеко от Миасского. Меня не зацепило, повезло, что встречки не было. А вот на встречку в большегруз прилетело. Минуты 2-3 догонял виновника, моргалсигналил - он не останавливался. Пришлось рискнуть обогнать и оттормозить его. Он пообещал вернуться к месту дтп, но не знаю доехал ли в итоге туда или нет. На всякий случай сфоткал его гос.номер", - пишет автор видео.
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Метки: Видео ДТП аварии авто авто аварии автомир автомобили грузовик машина
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