Посмотрите на самый маленький в мире роторный двигатель, обороты которого достигают 30 000 об/мин

Рабочий объём двигателя — 2,46 кубического сантиметра, при этом мотор развивает ¾ л.с. при 14 800 об﻿/﻿мин. Автор сюжета для начала почти полностью разбирает двигатель и демонстрирует сам ротор, по размеру сопоставимый с человеческим ногтем. Особенно внушительно выглядит его сравнение с ротором от полноценного двигателя Mazda 13B. Отмечается также, что моторчик имеет относительно простую конструкцию.