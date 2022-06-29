Посмотрите на самый маленький в мире роторный двигатель, обороты которого достигают 30 000 об/мин

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Компания Toyan, производящая работающие миниатюрные двигатели, создала то, что считается самым маленьким роторным двигателем в мире. Несмотря на свой крошечный объём, двигатель объемом 0,0024 литра все еще может "рычать".
На канале Warped Perceptions появилось видео с «тест-драйвом» мотора, который автор сюжета называет самым маленьким двигателем Ванкеля в мире. Изготовлен он компанией Toyan и стоит 500 долларов. Предел для моторчика, который помещается на ладони, — 16 500 об/мин, однако авторы видео решили выяснить, что будет, если превзойти этот лимит почти вдвое.
Рабочий объём двигателя — 2,46 кубического сантиметра, при этом мотор развивает ¾ л.с. при 14 800 об/мин. Автор сюжета для начала почти полностью разбирает двигатель и демонстрирует сам ротор, по размеру сопоставимый с человеческим ногтем. Особенно внушительно выглядит его сравнение с ротором от полноценного двигателя Mazda 13B. Отмечается также, что моторчик имеет относительно простую конструкцию.
Для испытаний двигатель закрепляют на рабочем столе, а число оборотов считывают при помощи цифрового тахометра. После нескольких попыток принудительного запуска его удаётся раскрутить до 30 000 об/мин, однако вибрации на таких оборотах оказались чрезвычайно сильными — двигатель пострадал. К примеру, отвалилась «выхлопная труба», а свеча зажигания оплавилась.
На этом испытания мотора были прекращены, так как ведущий предполагает использовать его для некоего будущего проекта. Он подразумевает ещё и дополнительные доработки двигателя, так как, по мнению автора, мотор имеет явные проблемы с уровнем компрессии.
Источник:
АНТИФИШКИ
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