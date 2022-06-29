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Посмотрите на самый маленький в мире роторный двигатель, обороты которого достигают 30 000 об/мин

Посмотрите на самый маленький в мире роторный двигатель, обороты которого достигают 30 000 об/мин

Автор:
29 июня 2022 14:37
Сообщество : Автомир
Метки: авто   автомир   видео   двигатель   двигатель ванкеля   двс   миниатюрная модель   рпд   
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Компания Toyan, производящая работающие миниатюрные двигатели, создала то, что считается самым маленьким роторным двигателем в мире. Несмотря на свой крошечный объём, двигатель объемом 0,0024 литра все еще может "рычать".
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Источник:

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Метки: авто   автомир   видео   двигатель   двигатель ванкеля   двс   миниатюрная модель   рпд   
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1  комментарий
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Олег Полчаса назад
тип двигателя называется роторно-поршневой. Дорогой и капризный. Даже ВАЗ пытался сделать, но в серию не пошло.
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