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Врезались в дерево и загорелись

Врезались в дерево и загорелись

Автор:
18 октября 2023 10:50
Сообщество : Аварии
Метки: Видео   ДТП   Узбекистан   аварии   авто   авто аварии   автомир   автомобили   машина   смертельное ДТП   
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Ночью 16 октября в узбекистанском городе Самарканде на улице Садриддина Айни 17-летний водитель управляя автомобилем Равон Нексия Р3 не справился с управлением, машина перевернулась, врезалась в дерево и загорелась. Водитель погиб на месте. Двое пассажиров были доставлены в больницу с тяжелыми травмами. Несмотря на оказанную им медицинскую помощь, они скончались.

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Метки: Видео   ДТП   Узбекистан   аварии   авто   авто аварии   автомир   автомобили   машина   смертельное ДТП   
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5  комментариев
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728
София 48 минут назад
Примерно в Самарканде?
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117
Ли Харви Освальд 20 минут назад
У себя дома пусть убиваются как хотят
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11k
kaboza Полчаса назад
да дайте старичку издохнуть..
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