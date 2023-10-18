Врезались в дерево и загорелись

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Ночью 16 октября в узбекистанском городе Самарканде на улице Садриддина Айни 17-летний водитель управляя автомобилем Равон Нексия Р3 не справился с управлением, машина перевернулась, врезалась в дерево и загорелась. Водитель погиб на месте. Двое пассажиров были доставлены в больницу с тяжелыми травмами. Несмотря на оказанную им медицинскую помощь, они скончались.
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