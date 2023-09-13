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Вижу цель - не вижу препятствий

Вижу цель - не вижу препятствий

Автор:
13 сентября 2023 11:18
Сообщество : Аварии
Метки: Видео   ДТП   аварии   авто   авто аварии   автомир   автомобили   машина   пешехода сбили   
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"В Магнитогорске 11 сентября в 12 часов 30 минут водитель 1988 года рождения, управляя автомобилем «Хенде Солярис» в районе дома 135 по пр. Ленина, выполняя манёвр поворота направо, не справился с управлением, выехал за пределы проезжей части, совершил наезд на пешеходов, переходивших проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу. По предварительным данным, в результате ДТП женщине 1943 года рождения причинены телесные повреждения, госпитализирована. Женщине 1969 года рождения назначено амбулаторное лечение", - рассказали в госавтоинспекции.
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Метки: Видео   ДТП   аварии   авто   авто аварии   автомир   автомобили   машина   пешехода сбили   
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2  комментария
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2k
Максим Макашев 56 минут назад
А - аквапланирование, Н - несоблюдение скоростного режима, О - отсутствие здравого смысла у водятла
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6k
V2.Smirnov 56 минут назад
Классика: Зачем поворачивать на полосе "только направо", когда можно всех обдурить и ехать прямо.
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