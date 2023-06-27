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Электрическую Skoda Enyaq превратили в компактный дом на колёсах

Электрическую Skoda Enyaq превратили в компактный дом на колёсах

Автор:
27 июня 2023 16:02
Сообщество : Автомир
Метки: Skoda   enyaq   Автовсячина   авто   автомир   автомобили   дом на колёсах   машина   электромобиль   
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Студенты технической академии SKODA создали прототип кемпера на базе электрического кроссовера Enyaq и назвали его Roadiaq. По задумке он подойдёт для путешествий и удалённой работы.
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Метки: Skoda   enyaq   Автовсячина   авто   автомир   автомобили   дом на колёсах   машина   электромобиль   
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3  комментария
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89
Kniazeu Полчаса назад
Катафалк на батарейках .
какие путешествия ? от зарядки до зарядки ?)))
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3k
Alexander Parshuto 38 минут назад
Такими нужно все электромобили делать, чтобы было где спать пока аккумуляторы заряжаются...
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139
FelisLynx 59 минут назад
Электромобиль. Для путешествий...
Дизель-генератор и пару канистр с собой возить что ли?
Или путешествие - это доехать до глэмпинга в тридцати километрах от города?
Непонятно.
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