Электрическую Skoda Enyaq превратили в компактный дом на колёсах

Пространство в автомобиле расширили за счёт надстройки, интегрированной в крышу, из-за которой пришлось делать уникальную пятую дверь. Из-за всех переделок высота кроссовера увеличилась до 2050 миллиметров, но остальные габариты остались прежними.



Образовавшееся подпотолочное пространство отдано местам для хранения личных вещей. Вдоль правого борта в салоне кроссовера установлен стол, на котором базируется 27-дюймовая рабочая станция. К ней прилагаются беспроводные клавиатура и мышь, что позволяет взаимодействовать с компьютером из любой точки автомобиля. Кемпер снабжён постоянным доступом в интернет.



По левому борту появилось полноценное спальное место. Кроме того, Roadiaq располагает складным обеденным столиком и стульями, а также душем и полноценной кухней с плитой и кофеваркой. Энергию для электрооборудования обеспечивают солнечные батареи, но автомобиль можно подключить и к внешнему источнику питания.



Изменение в передней части электрокара, если не считать новой отделки салона, только одно — регулируемый кронштейн для крепления планшета. По технической части Enyaq не изменился. Донором для Roadiaq стала версия с двумя электромоторами, развивающая 265 л.с. и за счёт 82-киловаттного аккумулятора способная проехать без подзарядки до 495 километров.