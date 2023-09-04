Мужчина сбил сотрудника ППС, когда пытался уйти от погони

2436
1
1
По данным СК Владимирской области, водитель проигнорировал требование об остановке, после чего полицейские перекрыли дорогу, но мужчина на «газели» не стал тормозить перед инспекторами.
Пострадавший доставлен в больницу, а преступник объявлен в розыск, на него завели уголовное дело.
Источник:
Ссылки по теме:
- Погоня в Красноярском крае: пьяный водитель пытался уехать от полицейских на «ГАЗели» и устроил ДТП
- Авария дня. В Калуге пьяный водитель «Инфинити» скрывался от ДПС и устроил серьёзное ДТП
- Авария дня. В результате ДТП в Керчи автомобили выбросило на пешеходную зону
- Невнимательный водитель устроил серьёзное ДТП в Северодвинске
- Авария дня. В Коломне водитель «Дастера» улетел под откос
Новости партнёров
рома, ты падал затылком об асфальт от удара об капот ??????????????????????????77
ибо после такого падения можно и инвалидом остаться....
сразу станет понятен мотив....
патрульный Форд не смог догнать старую ГАЗель.....
Но в первую очередь он человек.
Нормальный человек всегда хочет сохранить жизнь другого.
Посмотрите в инете - есть много кадров про ВОЕННЫХ, убивших своего первого врага.
Это огромный шок даже на поле боя, что уж говорить о мирной жизни.
радиатор, кстати, он спереди
а "в корму" стрелять незззя.....
тем более - баба на пассажирском.....
все, вообще нельзя....
полицейский знает последствия ошибки, и предпочел не стрелять
если грамотный - не так-то просто и найти....