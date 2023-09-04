FISHKINET
добавить
пост
Сообщество Автомир 11688 постов • 835 подписчиков подписаться
Главная > Авто > Сообщество Автомир
Мужчина сбил сотрудника ППС, когда пытался уйти от погони

Мужчина сбил сотрудника ППС, когда пытался уйти от погони

Автор:
04 сентября 2023 12:50
Сообщество : Автомир
Метки: Видео   Погоня   авто   водитель   газель   инспектор   сбил   сотрудник ППС   
2436
1
1


По данным СК Владимирской области, водитель проигнорировал требование об остановке, после чего полицейские перекрыли дорогу, но мужчина на «газели» не стал тормозить перед инспекторами.

Пострадавший доставлен в больницу, а преступник объявлен в розыск, на него завели уголовное дело.

Источник:

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Автомир"
Метки: Видео   Погоня   авто   водитель   газель   инспектор   сбил   сотрудник ППС   
Новости партнёров
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
28  комментариев
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
19k
Bill Час назад
Присядет очень надолго.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать все 4 ответа
12k
Кот Бегемот 15 минут назад
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
3k
Роман 48 минут назад
полицейскому ооочень повезло, что не оказался по колесами.. в больнице ему только на синячок медсестра подула, наверное.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
435
Андрей Елизаров 51 минуту назад
Эта тема стала уже навязчивой: как получить статью на пустом месте.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
958
vadimbar 55 минут назад
Что значит "в розыск" ? Они на двух машинах не смогли догнать Газель ?!
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
58k
Олег Час назад
а оружие им для красоты раздали? Начиная метров с 50 с первых выстрелов пробивается радиатор, остальные на поражение по водителю.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать все 6 ответов
64k
Александр Ломовицкий Час назад
стране нужны герои , писта родит идиотов. вместо штрафа или лишения прав сейчас присядет за покушение на жизнь сотрудника лишится машины потому что будет должен еще и компенсацию по суду ...короче баран тупой.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
11k
ScorpionDS Час назад
Еще и баба какая-то соучастница ...
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
76k
Viktor Час назад
Чёта хреновастенько перекрыли!

Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
Button
Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

1332580



Другие посты автора
Популярное в сообществах
20 удивительных фотографий, доказывающих, что Китай - это другая вселенная
20 удивительных фотографий, доказывающих, что Китай - это другая вселенная
В московском метро мужчина потребовал, чтобы пассажирка сняла никаб и открыл портал в ад
В московском метро мужчина потребовал, чтобы пассажирка сняла никаб и открыл портал в ад
Набирающие популярность в сообществах
АвтоВсячина
АвтоВсячина
Художник Антон Овсяников
Художник Антон Овсяников
Подошла очередь оформить Тинькофф Джуниор
Подошла очередь оформить Тинькофф Джуниор
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
Каждый раз одно и тоже

Лучшие демотиваторы
Музыкальный киоск

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#СССР#новости#удивительно#забавно#в мире#школа#Китай#Санкт-Петербург#Музыка
#история#Юмор#дети#Прикол#США#полиция#интересно#Мемы#Жизнь#Медведь
#люди#животные#сарказм#машина#Россия#конфликт#кино#путешествия#фильм#вор
Техника Apple станет дороже из-за торговых войн между Китаем и США Техника Apple станет дороже из-за торговых войн между Китаем и США Авария дня. В результате ДТП в Керчи автомобили выбросило на пешеходную зону Авария дня. В результате ДТП в Керчи автомобили выбросило на пешеходную зону Невнимательный водитель устроил серьёзное ДТП в Северодвинске Невнимательный водитель устроил серьёзное ДТП в Северодвинске На Урале во время погони за пьяным водителем экипаж ДПС столкнулся с фурой. Один из полицейских получил смертельные травмы На Урале во время погони за пьяным водителем экипаж ДПС столкнулся с фурой. Один из полицейских... Авария дня. В Калуге пьяный водитель «Инфинити» скрывался от ДПС и устроил серьёзное ДТП Авария дня. В Калуге пьяный водитель «Инфинити» скрывался от ДПС и устроил серьёзное ДТП Авария дня. В Коломне водитель «Дастера» улетел под откос Авария дня. В Коломне водитель «Дастера» улетел под откос

На что жалуетесь?

Вернуться