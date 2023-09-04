Страшное ДТП в Липецкой области: авто сбило байкера, вылетев на встречку

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Произошло лобовое столкновение, из-за чего мотоциклист отлетел на несколько метров.
54-летний байкер сломал шею и погиб на месте. Водитель и пассажир даже не подошли к погибшему, а довольно быстро скрылись с места аварии.
Потом выяснилось, что виновник — при деньгах и родственники байкера боятся, что он уйдет от ответственности.
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На кол сволочь, если так.
а вот пассажиры мрази тупые их бы тоже привлечь к ответственности за неоказание помощи