Страшное ДТП в Липецкой области: авто сбило байкера, вылетев на встречку

54-летний байкер сломал шею и погиб на месте. Водитель и пассажир даже не подошли к погибшему, а довольно быстро скрылись с места аварии.



Потом выяснилось, что виновник — при деньгах и родственники байкера боятся, что он уйдет от ответственности.