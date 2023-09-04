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Страшное ДТП в Липецкой области: авто сбило байкера, вылетев на встречку

Страшное ДТП в Липецкой области: авто сбило байкера, вылетев на встречку

Автор:
04 сентября 2023 11:30
Сообщество : Аварии
Метки: Видео   ДТП   авто   байкер   встречка   машина   мотоциклист   скрылись с места дтп   
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Произошло лобовое столкновение, из-за чего мотоциклист отлетел на несколько метров.

54-летний байкер сломал шею и погиб на месте. Водитель и пассажир даже не подошли к погибшему, а довольно быстро скрылись с места аварии.

Потом выяснилось, что виновник — при деньгах и родственники байкера боятся, что он уйдет от ответственности.

Источник:

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Метки: Видео   ДТП   авто   байкер   встречка   машина   мотоциклист   скрылись с места дтп   
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10  комментариев
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34k
albedo Час назад
Да водитель авто похоже бухой!!!!
На кол сволочь, если так.
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3k
Pill 3 минуты назад
Я думаю, что бухие были. Мочить урода
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2k
SmartCat101 12 минут назад
за такое присядет!!!
а вот пассажиры мрази тупые их бы тоже привлечь к ответственности за неоказание помощи
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697
Алексей Полчаса назад
почему мотоцикл, а не камаз
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3k
kuchipachi 47 минут назад
сломал шею? на видео плохо видно, но байкера вроде чуть ли не разорвало там...
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20k
Александр 57 минут назад
Урод
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