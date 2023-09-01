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Попытка погарцевать на мощном Suzuki закончилась для байкера очень обидным фиаско

Попытка погарцевать на мощном Suzuki закончилась для байкера очень обидным фиаско

Автор:
01 сентября 2023 09:21
Сообщество : Автомир
Метки: Suzuki   Видео   авто   байкер   мото   мотоцикл   фиаско   
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Водитель ехавшей рядом машины отвлёкся от прослушивания группы "Кровосток" и выразил такому трюку всяческие респекты, но райдер в итоге точно не думает, что это было "красава" и "нармальна".

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Метки: Suzuki   Видео   авто   байкер   мото   мотоцикл   фиаско   
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11  комментариев
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528
ruslan d Час назад
да просто он не очень умеет стартовать ...
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МихА 4 минуты назад
Картина маслом ДОВЫЁ.ПЫ.ВАЛСЯ ЛОШАРА
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29k
Alex 14 минут назад
Как такое гавно можно слушать??? Ещё и добровольно
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27k
Matrosskin Полчаса назад
Правильно, сезон пора закрывать
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33k
Fat Lynx 36 минут назад
А-ха! ЛОХ!
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14k
GROMOZEKA 42 минуты назад
Чтобы понтоваться, надо уметь летать
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80k
Доктор Джонс 49 минут назад
Ссылка www.youtube.com
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14k
Александр Час назад
В случае с байком даже не отмажешься, что "педали перепутал")))
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Anarasius

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