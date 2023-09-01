Попытка погарцевать на мощном Suzuki закончилась для байкера очень обидным фиаско

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Водитель ехавшей рядом машины отвлёкся от прослушивания группы "Кровосток" и выразил такому трюку всяческие респекты, но райдер в итоге точно не думает, что это было "красава" и "нармальна".
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