Священник из Солнечногорска потерял на бирже 900 тысяч рублей, даже не начав торговать

Диакон Спасской церкви в Солнечногорске наткнулся в интернете на платформу, которая обещала быстрый доход.
23-летний диакон Фёдор Спасской церкви в Солнечногорске накопил 900 тысяч рублей. В свободное от богоугодных дел время Фёдор начал изучать инвестиции и торги на бирже. Диакон смотрел видео, подписался на разных блогеров, читал книги и вникал в тему всеми силами. Фёдор был уверен, что справится своими силами, но оказался слишком доверчивым.
На просторах интернета парень наткнулся на какую-то сомнительную платформу, которая обещала высокий доход прямо с первых торгов и без всяких рисков. Это не показалось Фёдору странным и он сразу все свои сбережения перевёл на платформу. Но, как и следовало ожидать, чуда не произошло. Диакону даже не удалось поторговать на бирже, и вывести деньги обратно — тоже. Теперь парень обратился в полицию с заявлением о мошенничестве.
Источник:
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Читать это научилось, писать может тоже. Арифметику изучило. Ну, там, два плюс два будет двадцать два. А мозгов как не было и не прибудет.
Страшно то, что такие "умные", приближенные к НЕМУ, учат жизни других.
Для чего учат? Что-бы потом грехи снимать за 900 кусков???
Мне начихать на этих вЭрующих.
"вот человек, который не в Боге полагал крепость свою, а надеялся на множество богатства своего, укреплялся в злодействе своем".
(Псалтирь 51:8-9)
(Притчи 28:8)
(Притчи 19:7)
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А желающие обогащаться впадают в искушение и в сеть и во многие безрассудные и вредные похоти, которые погружают людей в бедствие и пагубу;
ибо корень всех зол есть сребролюбие, которому предавшись, некоторые уклонились от веры и сами себя подвергли многим скорбям.
(1-е Тимофею 6:8-10)
когда здоров, есть крыша, есть еда, есть что одеть - уже повод, если не радоваться - то точно не впадать в уныние.
Лучше блюдо зелени, и при нем любовь, нежели откормленный бык, и при нем ненависть.
(Притчи 15:16-17)
(Притчи 28:22)
(Екклесиаст 5:18-19)
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прошу = загробной жизнь не прельщать ..
(Притчи 19:15)
-да ладно? То есть некий Иешуа взял и сорвал с трудового пути рыбаков и налоговика. Дальше они пошли шаро"биться по свадьбам и прочим гулянкам.
Походу они скудоумные.)))