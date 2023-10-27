Священник из Солнечногорска потерял на бирже 900 тысяч рублей, даже не начав торговать

23-летний диакон Фёдор Спасской церкви в Солнечногорске накопил 900 тысяч рублей. В свободное от богоугодных дел время Фёдор начал изучать инвестиции и торги на бирже. Диакон смотрел видео, подписался на разных блогеров, читал книги и вникал в тему всеми силами. Фёдор был уверен, что справится своими силами, но оказался слишком доверчивым.

На просторах интернета парень наткнулся на какую-то сомнительную платформу, которая обещала высокий доход прямо с первых торгов и без всяких рисков. Это не показалось Фёдору странным и он сразу все свои сбережения перевёл на платформу. Но, как и следовало ожидать, чуда не произошло. Диакону даже не удалось поторговать на бирже, и вывести деньги обратно — тоже. Теперь парень обратился в полицию с заявлением о мошенничестве.