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Священник из Солнечногорска потерял на бирже 900 тысяч рублей, даже не начав торговать

Священник из Солнечногорска потерял на бирже 900 тысяч рублей, даже не начав торговать

Автор:
27 октября 2023 11:46
Сообщество : Мошенничество
Метки: Священник   Церковь   биржи   деньги   интересное   мошенники   обман   торги   фото   
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Диакон Спасской церкви в Солнечногорске наткнулся в интернете на платформу, которая обещала быстрый доход.

23-летний диакон Фёдор Спасской церкви в Солнечногорске накопил 900 тысяч рублей. В свободное от богоугодных дел время Фёдор начал изучать инвестиции и торги на бирже. Диакон смотрел видео, подписался на разных блогеров, читал книги и вникал в тему всеми силами. Фёдор был уверен, что справится своими силами, но оказался слишком доверчивым.


На просторах интернета парень наткнулся на какую-то сомнительную платформу, которая обещала высокий доход прямо с первых торгов и без всяких рисков. Это не показалось Фёдору странным и он сразу все свои сбережения перевёл на платформу. Но, как и следовало ожидать, чуда не произошло. Диакону даже не удалось поторговать на бирже, и вывести деньги обратно — тоже. Теперь парень обратился в полицию с заявлением о мошенничестве.

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Метки: Священник   Церковь   биржи   деньги   интересное   мошенники   обман   торги   фото   
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91  комментарий
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5k
Дмитрий ! 10 часов назад
Намахал кадилом. Как пришли, так и ушли.
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1k
Аркадий 14 минут назад
Накопил вне церкви в 23 года? Та ладно :)))))))
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16k
a_komolow 3 часа назад
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1k
Антон 3 часа назад
Бог дал, бог взял...
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2k
grigorenko vladislav 4 часа назад
На всё воля божья! При чём тут полиция? Бог дал, бог взял. Молись и кайся.
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5k
saliamnn 6 часов назад
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11k
DumDum 6 часов назад
Представитель организации, которая обещает вечную жизнь, отнёс деньги организации, которая обещала высокий доход? Как в анекдоте с упавшим начинающим парашютистом: "С парашютом наБали, посмотрим, как с автобусом"
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14k
MrForstd 6 часов назад
бог дал, бог взял
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30k
Григорий 6 часов назад
Хороший урок получил, теперь свою паству будет учить своим примером.
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19k
anpetrof 6 часов назад
Надо было ангела-хранителя сначала спросить...
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5k
Психологическая поддержка 6 часов назад
Классика же
Ссылка www.youtube.com
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3k
Pill 7 часов назад
Бог дал, бог взял.
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4k
americos 7 часов назад
Платформа обещала высокий доход сразу, но не уточнила кому. Платформа его и получила.
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176
Александра С 7 часов назад
Лишний раз доказывает, что религия - тьма тьмущая.
Читать это научилось, писать может тоже. Арифметику изучило. Ну, там, два плюс два будет двадцать два. А мозгов как не было и не прибудет.
Страшно то, что такие "умные", приближенные к НЕМУ, учат жизни других.
Для чего учат? Что-бы потом грехи снимать за 900 кусков???
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176
Александра С grigorenko vladislav 4 часа назад
Я атеистка полная. Мне наср...
Мне начихать на этих вЭрующих.
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176
Александра С grigorenko vladislav 3 часа назад
Какое счастье, что я атеистка. )))
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13k
Viruzzz 7 часов назад
Бог дал, бог взял.
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2
Саша 7 часов назад
Бог дал,бог взял.
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8
Patiot 7 часов назад
Увидят праведники и убоятся, посмеются над ним и скажут:
"вот человек, который не в Боге полагал крепость свою, а надеялся на множество богатства своего, укреплялся в злодействе своем".
(Псалтирь 51:8-9)
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669
ghor 7 часов назад
Стяжательство, сие есть грех великий!!!
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8
Patiot ghor 7 часов назад
Умножающий имение свое ростом и лихвою соберет его для благотворителя бедных.
(Притчи 28:8)
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8
Patiot ghor 7 часов назад
Бедного ненавидят все братья его, тем паче друзья его удаляются от него: гонится за ними, чтобы поговорить, но и этого нет.
(Притчи 19:7)
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14k
? ? ? 8 часов назад
ну..как говорят: бог дал, бог взял...
----------------------------
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8
Patiot ? ? ? 7 часов назад
Имея пропитание и одежду, будем довольны тем.
А желающие обогащаться впадают в искушение и в сеть и во многие безрассудные и вредные похоти, которые погружают людей в бедствие и пагубу;
ибо корень всех зол есть сребролюбие, которому предавшись, некоторые уклонились от веры и сами себя подвергли многим скорбям.
(1-е Тимофею 6:8-10)
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8
Patiot ? ? ? 6 часов назад
Лучше немногое при страхе Господнем, нежели большое сокровище, и при нем тревога.
Лучше блюдо зелени, и при нем любовь, нежели откормленный бык, и при нем ненависть.
(Притчи 15:16-17)
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21k
dna72 8 часов назад
Поп-инвестор.
В свободное от богоугодных дел время наверно в РПЦ есть поп-риэлтор, поп-менеджер и т.д.
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Patiot dna72 6 часов назад
Спешит к богатству завистливый человек, и не думает, что нищета постигнет его.
(Притчи 28:22)
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2k
Lena 8 часов назад
"На Бога надейся, а сам не плошай" - подумал диакон и быстро просрал 900 000 руб.
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8
Patiot Graboid 6 часов назад
И если какому человеку Бог дал богатство и имущество, и дал ему власть пользоваться от них и брать свою долю и наслаждаться от трудов своих, то это дар Божий.
(Екклесиаст 5:18-19)
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8
Patiot Graboid 6 часов назад
Леность погружает в сонливость, и нерадивая душа будет терпеть голод.
(Притчи 19:15)
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