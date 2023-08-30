Молниеносная реакция спасла водителя на МКАД от смерти

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Мужчина вышел из сломанного грузовика, но в него чуть не въехал другой. Избежать удара помогла только хорошая реакция.
Поздравляем со вторым днём рождения!
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