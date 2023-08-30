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Молниеносная реакция спасла водителя на МКАД от смерти

Молниеносная реакция спасла водителя на МКАД от смерти

Автор:
30 августа 2023 10:08
Сообщество : Автомир
Метки: МКАД   Реакция   авто   грузовик   дорога   хорошая реакция   
902
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Мужчина вышел из сломанного грузовика, но в него чуть не въехал другой. Избежать удара помогла только хорошая реакция.

Поздравляем со вторым днём рождения!

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Метки: МКАД   Реакция   авто   грузовик   дорога   хорошая реакция   
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16  комментариев
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5k
Дмитрий ! 50 минут назад
Как зае... эти слепыши и залепатели в телефоне. То на МКАД кого-то убьют, то фура под фуру загонит семью, то при повороте налево мотоциклиста не пропустят.
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1k
Мария Коненкова 8 минут назад
Мужик доброе дело сделал - оттолкнул на обочину, освободив полосу и предотвратив ещё потенциальных ДТП туеву хучу.
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10k
Алексей 18 минут назад
Кирпичи на дороге валяются
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18k
Роберт Шекли 24 минуты назад
Сломалась машина
"Так, остановлюсь на посередине многополносной трассы, на всякий случай выставлю треугольник 30х30 см и буду ловить тех, кто расслабился за рулем"
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16k
banzai7 24 минуты назад
На МКАДе нельзя вот так глохнуть. Если не уверен в своей газели - не выезжай.
Забудь про безопасные дороги своего аула. В Москве выживает умный.
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537
Человек Разумный Полчаса назад
При чем тут реакция и то что ему тупо повезло и не размазало тонким слоем по кузову ?
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28k
Lehoia 46 минут назад
Какая нахрен "молниеносная реакция", ты идиот? Машина ударила левее, чем место, где он стоял. Он вообще отбежал после удара.
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6k
Бу 52 минуты назад
есть ангел хранитель!
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