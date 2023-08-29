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Это будущее автомобилей? Состоялся первый перелёт через реку на «машине» с восемью двигателями

Это будущее автомобилей? Состоялся первый перелёт через реку на «машине» с восемью двигателями

Автор:
29 августа 2023 07:50
Сообщество : Автомир
Метки: Xpeng X2   Видео   авто   будущее   в мире   полет   удивительно   
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Всего летающий автомобиль Xpeng X2 совершил уже тысячи испытательных полётов.

Представители компании AeroHT сообщили об успешном завершении испытаний летающего автомобиля Xpeng X2, в рамках которых это оригинальное транспортное средство перелетело реку Сян в Чанше, провинция Хунань. За четыре минуты было преодолено расстояние в 1,5 км, а сам автомобиль, в итоге, приземлился на площади Чжоутоу.


Летающий автомобиль Xpeng X2 изначально назывался Voyager 2, но через некоторое время его названием изменилось. С чем это связано, неизвестно. Возможно, на решение повлияла компания, инвестирующая в стартап — она как раз и называется XPeng.


Стать обладателем необычного транспортного средства можно будет по цене от 10 000 долларов США. Производство обещают в 2025 году

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Метки: Xpeng X2   Видео   авто   будущее   в мире   полет   удивительно   
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7  комментариев
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5k
Горожанин Час назад
Обычный вертолет только другой схемы. Расположение винтов по сравнению с обычным вертолетом делает его весьма небезопасным в использовании, тем более в городской черте. Весьма неустойчив при сильном ветре. В хорошую погоду для шоу и пиара для сбора денег сойдёт драндулет.
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17
Fil 6 минут назад
Отказ одного двигателя и привет. Никакой тебе авторотации... Но аппарат красивый.
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7k
Pravednik84 22 минуты назад
Винты? Полёты?
Да вы головушкой стукнулись? Никто не хочет летать, даже ездить не хотят - к примеру у нас скоро самокаты запретят, позже и автомобили (в некоторых штатах США эта тема обсуждается), ну куда вы со свиным рылом в калашный ряд? Успокойтесь и займитесь спортивной ходьбой и бегом.
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