Это будущее автомобилей? Состоялся первый перелёт через реку на «машине» с восемью двигателями

Всего летающий автомобиль Xpeng X2 совершил уже тысячи испытательных полётов.
Представители компании AeroHT сообщили об успешном завершении испытаний летающего автомобиля Xpeng X2, в рамках которых это оригинальное транспортное средство перелетело реку Сян в Чанше, провинция Хунань. За четыре минуты было преодолено расстояние в 1,5 км, а сам автомобиль, в итоге, приземлился на площади Чжоутоу.
Летающий автомобиль Xpeng X2 изначально назывался Voyager 2, но через некоторое время его названием изменилось. С чем это связано, неизвестно. Возможно, на решение повлияла компания, инвестирующая в стартап — она как раз и называется XPeng.
Стать обладателем необычного транспортного средства можно будет по цене от 10 000 долларов США. Производство обещают в 2025 году
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Да вы головушкой стукнулись? Никто не хочет летать, даже ездить не хотят - к примеру у нас скоро самокаты запретят, позже и автомобили (в некоторых штатах США эта тема обсуждается), ну куда вы со свиным рылом в калашный ряд? Успокойтесь и займитесь спортивной ходьбой и бегом.