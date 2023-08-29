Это будущее автомобилей? Состоялся первый перелёт через реку на «машине» с восемью двигателями

Представители компании AeroHT сообщили об успешном завершении испытаний летающего автомобиля Xpeng X2, в рамках которых это оригинальное транспортное средство перелетело реку Сян в Чанше, провинция Хунань. За четыре минуты было преодолено расстояние в 1,5 км, а сам автомобиль, в итоге, приземлился на площади Чжоутоу.



Летающий автомобиль Xpeng X2 изначально назывался Voyager 2, но через некоторое время его названием изменилось. С чем это связано, неизвестно. Возможно, на решение повлияла компания, инвестирующая в стартап — она как раз и называется XPeng.



