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Land Cruiser «затонул» прямо на дороге в Приморье

Land Cruiser «затонул» прямо на дороге в Приморье

Автор:
28 августа 2023 11:05
Сообщество : Автомир
Метки: Land Cruiser   Видео   авто   в Приморье   затонул   машина   потом   
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Серьезная авария с Land Cruiser попала на видео в Приморье. По словам очевидцев, местные жители наехали на трубу на размытой из-за ливней дороге и застряли.

Отмечается, что по дороге в бухту Валентин местные жители застряли на своем автомобиле. На кадрах видно, как авто буквально провалилось под землю. Судя по словам автора видео, водителю и пассажирам даже пришлось ночевать в этом месте из-за того, что они не смогли выбраться сразу.


В комментариях к публикации пользователи принялись активно обсуждать инцидент и поделились своим мнением на эту тему.


"Тачку уничтожили, это очень жестко"


"Очень жаль и людей самих, и машину"


"Вот, что может сотворить сила природы".

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Метки: Land Cruiser   Видео   авто   в Приморье   затонул   машина   потом   
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9  комментариев
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14k
котегRUS Час назад
Этому танку ничего не будет, я на своём по крышу тонул, два раза чихнул и дальше поехал
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7k
vasilykopkov 7 минут назад
"Прямо на дороге"? Что-то я там дороги не вижу.
Вижу внедорожник, застрявший именно что вне дороги, на берегу горной речки....
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33k
Юр21 Час назад
Мозг он или есть, или его совсем нет. Ну куда нахер лезли на машине!
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