Land Cruiser «затонул» прямо на дороге в Приморье

Серьезная авария с Land Cruiser попала на видео в Приморье. По словам очевидцев, местные жители наехали на трубу на размытой из-за ливней дороге и застряли.
Отмечается, что по дороге в бухту Валентин местные жители застряли на своем автомобиле. На кадрах видно, как авто буквально провалилось под землю. Судя по словам автора видео, водителю и пассажирам даже пришлось ночевать в этом месте из-за того, что они не смогли выбраться сразу.
В комментариях к публикации пользователи принялись активно обсуждать инцидент и поделились своим мнением на эту тему.
"Тачку уничтожили, это очень жестко"
"Очень жаль и людей самих, и машину"
"Вот, что может сотворить сила природы".
Источник:
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Вижу внедорожник, застрявший именно что вне дороги, на берегу горной речки....
люди едут не из желания "покататься по грязи".
но когда здесь была дорога, по которой ездили, а на следующий день не смогли - возможно дело не в мозге все-таки, а в том что ситуация чрезвычайная.