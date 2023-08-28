Land Cruiser «затонул» прямо на дороге в Приморье

Отмечается, что по дороге в бухту Валентин местные жители застряли на своем автомобиле. На кадрах видно, как авто буквально провалилось под землю. Судя по словам автора видео, водителю и пассажирам даже пришлось ночевать в этом месте из-за того, что они не смогли выбраться сразу.