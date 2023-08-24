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Регионы России с самой дорогой автостраховкой

Регионы России с самой дорогой автостраховкой

Автор:
24 августа 2023 16:38
Сообщество : Автомир
Метки: Автовсячина   ОСАГО   Россия   авто   автомир   автомобили   машина   страховка   
1386
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Российский Союз Автостраховщиков назвал регионы с самыми дорогими полисами ОСАГО. Это регионы с большой долей договоров ОСАГО, которые переданы в перестраховочный пул, созданный для высокоубыточных договоров. Это сделано для того, чтобы бремя выплат не ложилось на одного страховщика, а перераспределялось на всех страховщиков-участников рынка.

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Метки: Автовсячина   ОСАГО   Россия   авто   автомир   автомобили   машина   страховка   
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6  комментариев
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1k
Я мыслю, следовательно, существую. 2 часа назад
Кто бы сомневался! Весь кауказ в первой десятке, а чечня и доггистан - безусловные лидеры! Воистину, хачи-трюкачи!
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17k
Марина 3 минуты назад
Всем страховщикам давно известно, что самый проблемный клиент это молодой кавказоид. Особенно, на второй год вождения.
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611
Anatolij 5 минут назад
За вчера и позавчера проехал шесть регионов из списка. Дагестан - Чечня - Ингушетия - Сев.Осетия - Кабарда - Карачаев с черкесским. По рейтингу джигитов так бы и оставил. Даги самые безбашенные, особо отмечаю обочины. Она там у них просто дорога. В Хасавюрте обочечников объезжали по обочине, т.е. два ряда обочечников. Уникальный регион, удивительные люди.
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19k
Bill 2 часа назад
Как это влияет на сумму страховки? Цифры - в студию!
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34k
АнтонПолднев 2 часа назад
Перестраховочный пул.
Можно пояснительную бригаду?
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Добрый Бабайка

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