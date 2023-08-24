Регионы России с самой дорогой автостраховкой

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Российский Союз Автостраховщиков назвал регионы с самыми дорогими полисами ОСАГО. Это регионы с большой долей договоров ОСАГО, которые переданы в перестраховочный пул, созданный для высокоубыточных договоров. Это сделано для того, чтобы бремя выплат не ложилось на одного страховщика, а перераспределялось на всех страховщиков-участников рынка.
Регионы с самыми с самыми дорогими полисами ОСАГО (% договоров, переданных в перестраховочный пул):
Чеченская республика (77%)
Дагестан (76%)
Приморский край (53%)
Тыва (46%)
Северная Осетия-Алания (44%)
Ингушетия (42%)
Кабардино-Балкария (41%)
Бурятия (35%)
Карачаево-Черкесия (31,5%)
Саха (Якутия) (26%)
Вышеуказанные регионы — с высокоубыточными договорами ОСАГО. По словам РСА, здесь часто происходят ДТП, а также высокий уровень мошенничества в сфере ОСАГО. Местные автомобилисты вынуждены переплачивать за ОСАГО из-за мошенников и лихачей.
Меньше всего передается договоров в перестраховочный пул в Москве (5%) и Санкт-Петербурге (4,6%). В среднем по России этот показатель составляет 11%.
Чеченская республика (77%)
Дагестан (76%)
Приморский край (53%)
Тыва (46%)
Северная Осетия-Алания (44%)
Ингушетия (42%)
Кабардино-Балкария (41%)
Бурятия (35%)
Карачаево-Черкесия (31,5%)
Саха (Якутия) (26%)
Вышеуказанные регионы — с высокоубыточными договорами ОСАГО. По словам РСА, здесь часто происходят ДТП, а также высокий уровень мошенничества в сфере ОСАГО. Местные автомобилисты вынуждены переплачивать за ОСАГО из-за мошенников и лихачей.
Меньше всего передается договоров в перестраховочный пул в Москве (5%) и Санкт-Петербурге (4,6%). В среднем по России этот показатель составляет 11%.
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