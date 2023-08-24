Регионы России с самой дорогой автостраховкой

Регионы с самыми с самыми дорогими полисами ОСАГО (% договоров, переданных в перестраховочный пул):



Чеченская республика (77%)

Дагестан (76%)

Приморский край (53%)

Тыва (46%)

Северная Осетия-Алания (44%)

Ингушетия (42%)

Кабардино-Балкария (41%)

Бурятия (35%)

Карачаево-Черкесия (31,5%)

Саха (Якутия) (26%)



Вышеуказанные регионы — с высокоубыточными договорами ОСАГО. По словам РСА, здесь часто происходят ДТП, а также высокий уровень мошенничества в сфере ОСАГО. Местные автомобилисты вынуждены переплачивать за ОСАГО из-за мошенников и лихачей.



Меньше всего передается договоров в перестраховочный пул в Москве (5%) и Санкт-Петербурге (4,6%). В среднем по России этот показатель составляет 11%.