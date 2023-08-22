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Велосипед против автомобиля

Велосипед против автомобиля

Автор:
22 августа 2023 12:15
Сообщество : Аварии
Метки: Видео   ДТП   аварии   авто   авто аварии   автомир   автомобили   велосипед   машина   пешеходный переход   
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В Белгороде на пересечении Белгородского проспекта и улицы Князя Трубецкого велосипедист не спешился и столкнулся с легковым автомобилем, пытаясь пересечь дорогу по на пешеходному переходу. После осмотра техники и состояния велосипедиста все разъехались по своим делам.

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Метки: Видео   ДТП   аварии   авто   авто аварии   автомир   автомобили   велосипед   машина   пешеходный переход   
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15  комментариев
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6k
Smolny Час назад
Зебра на проезжей части - для пешеходов. Пересекать её на чём либо кроме ног или инвалидных колясок противопоказано. Хотя бы двигайтесь со скоростью не больше 6 км/ч, если совсем в ломину спешиться...
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8k
Влад Минуту назад
повезло обоим
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160
Илья 15 минут назад
Интересно кого признают виновным ?
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