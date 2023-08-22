Велосипед против автомобиля

В Белгороде на пересечении Белгородского проспекта и улицы Князя Трубецкого велосипедист не спешился и столкнулся с легковым автомобилем, пытаясь пересечь дорогу по на пешеходному переходу. После осмотра техники и состояния велосипедиста все разъехались по своим делам.

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