Велосипед против автомобиля

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В Белгороде на пересечении Белгородского проспекта и улицы Князя Трубецкого велосипедист не спешился и столкнулся с легковым автомобилем, пытаясь пересечь дорогу по на пешеходному переходу. После осмотра техники и состояния велосипедиста все разъехались по своим делам.
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В этом случае велосипедист приравнивается к водителю. Соответственно, он должен ориентироваться на сигналы светофора или указания регулировщика.
В случае их отсутствия он обязан предоставлять преимущество пешеходу, позволяя ему пересечь «зебру».
Важно! Велосипедист должен пересекать дорогу по пешеходному переходу, сойдя с транспортного средства и ведя его рядом (имеется в виду движение поперек дороги, переход на другую сторону).