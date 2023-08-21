Вышел проверить колесо и погиб

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На Московском скоростном диаметре в районе 4-го Лихачёвского переулка д 6с23 произошел наезд на водителя вышедшего из автомобиля для проверки переднего левого колеса. Водитель погиб на месте ДТП.
18+. Впечатлительным лучше не смотреть!
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Неужели никак не доползти до более вменяемого места, хрен с ним, с колесом