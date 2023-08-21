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Вышел проверить колесо и погиб

Вышел проверить колесо и погиб

Автор:
21 августа 2023 10:25
Сообщество : Аварии
Метки: Видео   ДТП   аварии   авто   авто аварии   автомир   автомобили   машина   смертельное ДТП   
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На Московском скоростном диаметре в районе 4-го Лихачёвского переулка д 6с23 произошел наезд на водителя вышедшего из автомобиля для проверки переднего левого колеса. Водитель погиб на месте ДТП.

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Метки: Видео   ДТП   аварии   авто   авто аварии   автомир   автомобили   машина   смертельное ДТП   
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7  комментариев
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26k
Matrosskin 36 минут назад
Встать в темноте ( да даже и в светлое время) за изгибом дороги на оживлённой скоростной трассе и сеть по факту посреди полосы - ну что тут могло пойти не так ?
Неужели никак не доползти до более вменяемого места, хрен с ним, с колесом
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Феликс Дзержинский Полчаса назад
Да нахер выставлять знак, я только колесо проверить(подумал водитель).
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