В Хабаровском крае автомобиль специально врезался в движущийся поезд

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Сотрудников ДПС даже не пришлось вызывать, они уже гнались за машиной нарушителя.
Необычную ситуацию зафиксировала камера видеонаблюдения в Амурске. Судя по кадрам, водитель не получил серьёзных травм. Сотрудники ДПС задержали гонщика. На данный момент выясняются подробности происшествия.
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