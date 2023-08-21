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В Хабаровском крае автомобиль специально врезался в движущийся поезд

В Хабаровском крае автомобиль специально врезался в движущийся поезд

Автор:
21 августа 2023 09:00
Сообщество : Автомир
Метки: Видео   ДТП   Сотрудников ДПС   Хабаровск   авто   врезался в движущийся поезд   машина   погоння   
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Сотрудников ДПС даже не пришлось вызывать, они уже гнались за машиной нарушителя.

Необычную ситуацию зафиксировала камера видеонаблюдения в Амурске. Судя по кадрам, водитель не получил серьёзных травм. Сотрудники ДПС задержали гонщика. На данный момент выясняются подробности происшествия.

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Метки: Видео   ДТП   Сотрудников ДПС   Хабаровск   авто   врезался в движущийся поезд   машина   погоння   
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11  комментариев
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16k
banzai7 2 часа назад
А он на что надеялся? Между вагонами проскочить?
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2k
Михаил 4 минуты назад
Поезд поцарапал, дебил!
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11k
Сергей Попов Полчаса назад
Из непроверенных источников вещают, что, пока разбирались с нарушителем, пассажир пересел на место водителя и решил уехать. Но дальше поезда не уехал...
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2k
Куртуазный Маньерист 39 минут назад
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7k
vasilykopkov Час назад
Синька - зло...
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35k
Опаньки 2 часа назад
жаль, что не получил серьезных травм мерзкий синебот
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3k
lekha-fil 2 часа назад
Специально? Окстись.
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14k
GROMOZEKA 2 часа назад
«На данный момент выясняются подробности происшествия.»

Подозреваю причину
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